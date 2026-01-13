《大濛》破9千萬 岸內基地揭拍片魔法

電影《大濛》票房突破新台幣9千萬元，話題持續延燒。趁著觀影熱潮正盛，台南市政府文化局首度開放實際拍攝場景「岸內影視基地」，邀請民眾走進電影片場，近距離直擊銀幕背後的拍片魔法，也讓影迷一窺電影如何在有限空間中打造出完整而鮮活的時代風景。

由導演陳玉勳執導的國片《大濛》票房破億在即，搭著上映熱潮，台南市文化局特別於1月31日(六)及2月1日(日)推出「走進《大濛》拍片現場-岸內影視基地參觀開放」活動。活動採分梯次進行，每梯次100人、每日6梯次，2天共12梯次，讓民眾近距離感受電影拍攝的臨場氛圍，實際踏入片中的時代場景，體驗只在台南才能遇見的影視風景。

廣告 廣告

台南市文化局文創發展科科長徐仙如接受央廣訪問表示，電影畫面與實際片場之間本來就存在落差，以《大濛》為例，片中呈現的時代街景並非完整複製真實城市，而是依敘事需求選擇性搭建；加上《大濛》拍攝距今已約2年，期間歷經風災與改景，目前片場狀況與電影畫面僅保留約4成相似度。

因此，此次導覽活動將挑選具有記憶點的元素進行局部復刻，如雜貨店、木造街區等，並透過氛圍佈置與關鍵道具協助觀眾連結觀影記憶。徐仙如：『(原音)因為這個故事...這個電影賣的是一個故事，不是賣場景，但我們讓民眾進來說，欸，如果你真的覺得這個電影讓你覺得很有共鳴的話，我們會復刻比較關鍵型的場景那邊中間來拍，主要是讓民眾去理解怎麼樣在現地看到的一個不是那麼看起來不像電影的東西，如何在攝影機底下變得很電影，這個是我們想跟民眾這一次做深度開放的主要溝通的點喔。』

為了深化體驗，文化局也特別邀請《大濛》金獎美術團隊進駐現場，為參觀民眾進行解說，讓觀眾在現地理解電影場景如何從無到有。徐仙如：『(原音)我們就找了得獎的這個美術設計，他就是我們有一位王誌成「頭哥」嘛，另外一位就是美術都得獎，叫做小優(尤麗雯)，他2天都會在現場，會在現場跟民眾做一些互動。告訴大家說，欸，我美術設計如何去找道具，如何把這樣的東西佈置起來，因為這個全部都是在美術的手上要做的事。』

徐仙如提醒，岸內影視基地並非影城，而是依不同劇組需求進行搭景、拆景與空間調度的專業片場。目前已有多個劇組排隊進駐，也有其他電影場景正在搭設中，他希望透過實體參觀，讓民眾理解片場兼具彈性與專業的製作特性，進一步深化大眾對影視產業的認識。(編輯：鍾錦隆)