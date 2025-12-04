《大濛》票房亮眼！陳玉勳曾被文英阿姨痛罵「神經病」 網封鬼才導演

【緯來新聞網】電影《大濛》票房亮眼，導演陳玉勳再度以其幽默與深刻兼具的風格獲得好評。該片於11月27日正式上映，上映首週全台票房突破1500萬元，創下佳績，隨著電影的熱映，網友紛紛回顧陳玉勳過去的經典作品，封他為「鬼才導演」，盛讚其創作橫跨類型、風格獨特，實屬難得。

導演陳玉勳被網友封鬼才。（圖／華文創提供、翻攝YouTube）

有網友在社群平台Threads表示驚艷，「還是覺得很神奇，同一位導演能拍出《熱帶魚》、《總舖師》、《消失的情人節》還有《大濛》！」網友wenchiting驚嘆地寫道，「你說，有才華的人是不是真的難捉摸。」



陳玉勳的首部長片《熱帶魚》於1995年上映，融合黑色幽默與青春視角，不僅獲得金馬獎最佳原著劇本獎，也讓已故喜劇演員文英阿姨榮獲最佳女配角。



回憶當年拍攝經驗，文英曾氣憤表示：「導演叫我去扮蛇，本來還說要用活的，我超生氣，後來用假蛇，他還叫我盡量扭。」而她脫口而出的即興台詞「回去看你媽啦」至今仍在網路瘋傳，被影迷奉為經典。



如今《大濛》話題熱度延燒，也帶動網友對陳玉勳創作風格的討論。網友認為陳玉勳：「對世界的感知能力是很寬廣的，而且對人性的洞察也很深入。」、「陳玉勳真的是太鬼才了真的。」



除了《熱帶魚》，《總舖師》與《健忘村》等作品也再次被影迷提起。陳玉勳近來出席金馬導演論壇時也展現其真性情，曾參與論壇的網友透露：「那天去聽金馬導演論壇才發現他本人超級幽默靦腆，講話有夠軟爛好笑超鬧。」

