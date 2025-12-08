「大濛」票房將破3000萬 劇組公開造景幕後花絮

（中央社記者王心妤台北8日電）票房本週將破新台幣3000萬元的國片「大濛」今天公開新幕後花絮，分享美術組重建民國40年代台北大街過程，演員蔡昌憲也透露演員陳以文私下有相約吃飯，與片中反派模樣落差大。

花絮影片分享美術組還原場景過程，將主角阿月從嘉義坐火車到台北、出台北車站後沿途會見到的人事物，透過各式陳設、搭景還原，手稿上密密麻麻筆記全是極力考究歷史的證明，且遍及台南、嘉義拍攝，演員9m88表示，美術陳設很真實，能很快就入戲。

蔡昌憲說，拍攝期間都把片中以反派形象亮相的陳以文想得很可怕，希望更入戲，有次在金馬活動相遇，當晚甚至做惡夢，但與陳以文合作後感受到極大反差，「他真的非常好，還會揪我去吃飯，是非常好的哥哥。」

近日口碑發酵，導演吳念真也在社群平台分享觀後感，像陳以文飾演的特務頭子沒遭報應，甚至富貴晚年，讓他感嘆「這是在這樣的時代裡，這部電影最心痛也最誠意的交代。」（編輯：李明宗）1141208