《大濛》票房攻破4600萬 奈良美智來臺看片盛讚
記者周毓洵／臺北報導
電影《大濛》上映後口碑持續發酵，票房表現更逆勢攀升。上週末創下破千萬佳績，較前一週成長25%，週六單日票房刷新上映以來新高，全臺累積票房正式突破4600萬元，成為近期最具話題性的臺灣電影之一。日本藝術家奈良美智，日前來臺舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞本片，並於社群分享心得，盛讚電影「很可能會成為名作」，更希望能在日本上映。
9m88與胡智強昨（14）日在臺北一口氣跑了6場映前、映後活動，第1、2場全數滿座，其餘場次滿座率也高達9成，讓兩人直呼感動又興奮，頻頻向影迷道謝，期盼大家繼續「塞滿戲院」。9m88更分享自己之前在新竹工作結束後直接二刷，影廳同樣滿座，她笑說還戴著口罩和朋友站在海報前「假裝路人」大聲催票：「聽說這部片很好看，要趕快去看！」
不少觀眾也在社群分享多刷心得，戲院中從年輕人到白髮長者齊聚一堂，甚至有人陪著人生第一次進戲院的長輩觀影。有人感性寫下，片尾字幕播完後，仍有觀眾靜靜坐著把音樂聽完，不願離場；也有網友分享，陪年邁奶奶入座時，陌生觀眾主動開手機手電筒照路、伸手攙扶，讓她深刻感受到「這就是我認識的臺灣人」。還有觀眾暖心協助不熟悉手機操作的長輩關靜音，散場後長輩連聲道謝，他則回應：「沒事，你們讓我想到我爸媽，謝謝你們來看《大濛》！」
演員林柏宏也在社群分享觀影心情，直言全程熱淚盈眶。而先前曾表達「很想看《大濛》」的日本藝術家奈良美智，也進戲院觀賞本片，並於社群分享心得，盛讚電影「很可能會成為名作」，更希望能在日本上映。導演陳玉勳也感性回應：「奈良美智真的來臺灣看《大濛》了，謝謝老師！」
奈良美智在貼文中提到，片中角色的演技與片尾歌曲都深深打動他，尤其是葬禮隊伍演奏的「莎韻之鐘」，與自身生命經驗產生強烈連結，讓他忍不住落淚。他更在社群平台轉發《大濛》預告，並穿著臺灣限定「藍白拖」朝聖拍攝地蒜頭糖廠蔗埕文化園區，引發影迷跟風打卡。
《大濛》以溫柔卻深刻的方式，帶領觀眾回到1950年代的臺灣，被網友譽為「所有臺灣人都值得一看的電影」。目前全臺票房突破4600萬，戲院中出現從10歲到90歲、跨世代共鳴的觀影景象，《大濛》正持續寫下屬於自己的感動篇章。
9m88（前右）和胡智強（前左）昨（14）日在臺北一連跑了6場映前、映後，第1、2場大滿座，其他場滿座率也高達9成，讓兩位影人相當興奮與感動。（華文創提供）
本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日分享幕後細節，透露劇組為了讓角色真正活在 1950 年代，在髮型、膚色、服裝與群眾造型上投注極大心力。（華文創提供）
曾敬驊（中）為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」，刻意保留不同階段狀態。（華文創提供）
9m88 在歌舞團中，結合 50 年代歌舞文化與角色身分所打造的妝髮與服裝層次。（華文創提供）
其他人也在看
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 19
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 45
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前 ・ 145
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 1
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 7 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 451
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 11
濱崎步曬「無人演唱會」高清照 標註日籍攝影師 預告跨年場
日本天后濱崎步，上海及澳門場演唱會，接連被大陸主辦方宣告取消，先前PO出對著場館內1萬4千個空席唱完整場的照片，更被陸媒打臉只是「彩排」，甚至有自稱工作人員的網友發出道歉聲明，聲稱是自己違規偷拍，不過濱崎步似乎懶得理會這些說法，再度曬出「無人演唱會」高清照，預告即將到來的東京跨年演唱會。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 36
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 69
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 74
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 573
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1