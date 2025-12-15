《大濛》票房攻破4600萬 奈良美智來臺看片盛讚

記者周毓洵／臺北報導

電影《大濛》上映後口碑持續發酵，票房表現更逆勢攀升。上週末創下破千萬佳績，較前一週成長25%，週六單日票房刷新上映以來新高，全臺累積票房正式突破4600萬元，成為近期最具話題性的臺灣電影之一。日本藝術家奈良美智，日前來臺舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞本片，並於社群分享心得，盛讚電影「很可能會成為名作」，更希望能在日本上映。

9m88與胡智強昨（14）日在臺北一口氣跑了6場映前、映後活動，第1、2場全數滿座，其餘場次滿座率也高達9成，讓兩人直呼感動又興奮，頻頻向影迷道謝，期盼大家繼續「塞滿戲院」。9m88更分享自己之前在新竹工作結束後直接二刷，影廳同樣滿座，她笑說還戴著口罩和朋友站在海報前「假裝路人」大聲催票：「聽說這部片很好看，要趕快去看！」

不少觀眾也在社群分享多刷心得，戲院中從年輕人到白髮長者齊聚一堂，甚至有人陪著人生第一次進戲院的長輩觀影。有人感性寫下，片尾字幕播完後，仍有觀眾靜靜坐著把音樂聽完，不願離場；也有網友分享，陪年邁奶奶入座時，陌生觀眾主動開手機手電筒照路、伸手攙扶，讓她深刻感受到「這就是我認識的臺灣人」。還有觀眾暖心協助不熟悉手機操作的長輩關靜音，散場後長輩連聲道謝，他則回應：「沒事，你們讓我想到我爸媽，謝謝你們來看《大濛》！」

演員林柏宏也在社群分享觀影心情，直言全程熱淚盈眶。而先前曾表達「很想看《大濛》」的日本藝術家奈良美智，也進戲院觀賞本片，並於社群分享心得，盛讚電影「很可能會成為名作」，更希望能在日本上映。導演陳玉勳也感性回應：「奈良美智真的來臺灣看《大濛》了，謝謝老師！」

奈良美智在貼文中提到，片中角色的演技與片尾歌曲都深深打動他，尤其是葬禮隊伍演奏的「莎韻之鐘」，與自身生命經驗產生強烈連結，讓他忍不住落淚。他更在社群平台轉發《大濛》預告，並穿著臺灣限定「藍白拖」朝聖拍攝地蒜頭糖廠蔗埕文化園區，引發影迷跟風打卡。

《大濛》以溫柔卻深刻的方式，帶領觀眾回到1950年代的臺灣，被網友譽為「所有臺灣人都值得一看的電影」。目前全臺票房突破4600萬，戲院中出現從10歲到90歲、跨世代共鳴的觀影景象，《大濛》正持續寫下屬於自己的感動篇章。

9m88（前右）和胡智強（前左）昨（14）日在臺北一連跑了6場映前、映後，第1、2場大滿座，其他場滿座率也高達9成，讓兩位影人相當興奮與感動。（華文創提供）

本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日分享幕後細節，透露劇組為了讓角色真正活在 1950 年代，在髮型、膚色、服裝與群眾造型上投注極大心力。（華文創提供）

曾敬驊（中）為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」，刻意保留不同階段狀態。（華文創提供）

9m88 在歌舞團中，結合 50 年代歌舞文化與角色身分所打造的妝髮與服裝層次。（華文創提供）