《大濛》票房破億倒數 主演齊迎「炸油條拍照會」

記者王丹荷／綜合報導

電影《大濛》全臺票房正式破9000萬大關，破億倒數，隨著口碑持續發酵，影人們全臺勤跑戲院與觀眾面對面交流，至今戲院活動場次已累積突破100場，片商宣布於本週推出破億活動，邀請柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷與影迷一同迎接重要時刻。

上週末多位演員接力現身戲院活動，包括片中彩蝶歌舞團的 9m88、百白，以及片尾驚喜現身的宋芸樺、飾演殯儀館人員的蕭東意，為即將到來的破億時刻提前暖身。剛自美國返臺的宋芸樺，即火速加入跑場行列。

宋芸樺在片中驚喜演出阿月成年後（潘麗麗 飾演）的女兒劉念雲，並分享：「我前幾天才剛回臺，第一件事情就是來看《大濛》。」導演陳玉勳也透露，當初邀請宋芸樺演出時，曾擔心角色篇幅不多會被婉拒，沒想到對方一口答應，讓他笑說：「真的欠她很多，下次一定要幫她寫1個角色。」更打趣封她為「破億神獸」，直言：「有她在，票房就會很好！」

9m88、百白在映後分享拍攝幕後的辛苦過程，為呈現片中歌舞表演，彩蝶歌舞團成員密集彩排4、5次，歷時1個多月，甚至在拍攝前自掏腰包租借排練場加強練習。百白坦言，練舞壓力極大，曾一度練到落淚，但也笑說：「練完之後，我覺得我可以原地出道了。」她也提到，這是繼《健忘村》、《消失的情人節》後第3度與陳玉勳導演合作，笑稱自己「應該算是勳導喜歡的女生類型。」9m88 則表示：「能夠一起迎接破億，對我們來說真的很重要。」

導演陳玉勳表示，若《大濛》能順利破億，意義不僅止於票房數字，更代表未來將有更多人願意投入拍攝臺灣的歷史故事，「這是1個很重要、也很大的願望。」本週六（17日）將於西門國賓鉅院舉辦《大濛》簽名會；隔日（18 日）於大巨蛋秀泰影城舉行網友熱烈敲碗的「炸油條拍照會」，現場將準備片中出現的油條，呼應柯煒林在電影中的經典台詞「給我5根油條的時間！」讓觀眾重溫《大濛》裡的記憶點。

剛自美國返臺的宋芸樺（右）加入《大濛》跑場行列，與導演陳玉勳（左）現身戲院活動。（華文創提供）

9m88（左）、百白現身《大濛》戲院活動。（華文創提供）