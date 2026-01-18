《大濛》票房破億倒數！劇組「F4」與影迷同樂 曾敬驊嗨喊：非常開心

電影《大濛》上映至今逾兩個月，票房更一路朝破億目標邁進。片商於17、18日一連舉辦3場大型回饋活動，集結片中要角方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等人，從「簽名會」、「油條合影場」到「手帕場」，幾乎場場爆滿。對此盛況，導演陳玉勳直言「出乎我的意料」，並感動表示：「一切都很有緣分」。

劉冠廷（左起）、9m88、柯煒林、方郁婷出席《大濛》影迷回饋活動。（圖／華文創提供）

《大濛》票房即將破億。（圖／華文創提供）

方郁婷、柯煒林、9m88、劉冠廷17日晚間齊聚西門國賓鉅院廳，與現場超過600名影迷逐一簽名互動。柯煒林當天一結束香港工作便直飛來台，一落地還未來得及休息，便直奔戲院加入活動，誠意十足。

柯煒林將於22日迎來34歲生日，片商也特別準備生日蛋糕驚喜慶生。對此，柯煒林感性分享：「兩年前殺青時也剛好是生日，兩年後能這樣跟大家見面，真的覺得很不可思議。」談及票房即將邁向破億里程碑，柯煒林則信心表示：「我從一開始就對每一位工作人員、演員朋友都很有信心。」並喊話現場觀眾：「希望大家能繼續陪我們走下去。」

《大濛》演員群18日參與「油條合影場」活動，與影迷同樂。（圖／華文創提供）

方郁婷於映後分享已經「7刷」《大濛》，陳玉勳隨即笑稱：「妳好自戀。」9m88 則感性表示：「現在電影上映超過一個月，今天還有那麼多的觀眾朋友來到現場支持，我覺得真的非常開心。」

由於簽名會於晚間9點舉行，劉冠廷也打趣透露：「通常這個時間，我應該在床上陪兒子睡覺，托勳導的福，讓我可以站在這邊跟大家見面」也笑說，很少在這麼晚可以看到這麼多人，真的非常開心。最後，劉冠廷更引用片中由他所飾演的「高金鐘」的經典台詞「錢這個東西就好像流水」，幽默呼籲影迷持續陪伴《大濛》一路邁向破億里程碑。

此外，在「手帕場」上，導演陳玉勳、柯煒林、曾敬驊、劉冠廷搞笑自稱為《大濛》的「F4」，曾敬驊也感謝本片將讓他收集到第3部主演的破億電影，直呼非常開心。

