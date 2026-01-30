「大濛」票房破億 劉冠廷盼導演為角色寫專屬故事

（中央社記者王心妤台北30日電）電影「大濛」票房突破新台幣億元大關，成為2025年第5部票房破億國片。演員劉冠廷表示，演出是段奇幻旅程，笑喊記得導演陳玉勳曾承諾票房破億，就會為他的角色寫專門故事。

根據電影公司提供資料，陳玉勳表示，劇組就像製作了一架紙飛機，「射出去之後，靠著許許多多人一起吹氣，才讓它一路飛到今天的破億，非常感謝所有觀眾的支持。」監製葉如芬、李烈感謝觀眾喜歡劇本，這對電影人而言是個重要成就。

廣告 廣告

劉冠廷表示，飾演飛賊「高金鐘」的過程太奇幻，「高金鐘這個角色能帶給大家喘息的空間，讓我覺得好開心。」他也笑說，記得導演提過若票房破億，就會試著為「高金鐘」寫專門故事。

「大濛」全台上映中。（編輯：龍柏安）1150130