《大濛》票房破億！曾敬驊因「這件事」直呼很幸福

電影《大濛》於今（30）日正式宣布，全台累積票房突破億萬大關，成為2025年第5部票房破億的台灣電影，更是金馬獎最佳劇情片得主，睽違14年再度創下破億票房佳績。導演陳玉勳感性表示：「就像《大濛》團隊精心製作了一架紙飛機，射出去之後，靠著許許多多人一起吹氣，才讓它一路飛到今天的破億，非常感謝所有觀眾的支持。」

監製葉如芬也分享：「一步一腳印，終於還是走到了票房破億。最開心的是，這部電影讓很多平常不常進戲院的觀眾，願意一起走進電影院看電影。」監製李烈則感謝說道：「能讓這麼多人看到這部電影、討論這部電影，對電影人來說，這本身就是一項重要的成就。」

柯煒林（飾 趙公道）為宣傳奔走港台兩地，回憶起宣傳期間坦言：「真的感覺到自己被好好接住了，那是拍攝時預想不到的。」也形容這趟旅程尚未劃下句點：「有種感覺，這趟旅程並沒有真的結束。我相信《大濛》還是可以在世界各地到處開花，跟不同的觀眾見面。」字裡行間流露他對作品的深厚情感。

劉冠廷（飾 高金鐘）則稱這趟旅程太奇幻，並表示：「高金鐘這個角色能帶給大家喘息的空間，讓我覺得好開心。」他也不忘向導演陳玉勳喊話，笑言自己會牢牢記住導演曾提過「若票房破億，會試著寫高金鐘的故事。」

今日舉辦《熟齡揪伴看》場是由不具名人士贊助捐款，希望可以邀請民國60年前出生的觀眾免費參與，消息一公布便引來近3500名觀眾瘋搶報名，其中更有88歲的年邁長輩共襄盛舉，場面熱烈。電影《大濛》憑藉深刻的情感描繪與動人故事，引發觀眾強烈共鳴，社群上陸續出現觀眾親手繪製片中的經典畫面，讓曾敬驊（飾 黃育雲）深受感動：「觀眾們因為看了《大濛》，把裡面的角色及說過的經典台詞記在心中，是一件很幸福的事。」

而方郁婷（飾 阿月）則難忘宣傳期間，有觀眾於映後分享：「我們現在能夠這麼自由地生活，都是因為前人們的努力。」一句話讓她直呼「很溫暖」，也動容說道：「我覺得又幸福又幸運可以遇到每一個人。」電影全台持續熱映中。

