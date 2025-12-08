《大濛》票房破3千萬！蔡昌憲「領便當」只在乎：死得帥不帥

《大濛》上映後票房亮眼。華文創提供

電影《大濛》上映兩週票房即將突破3千萬元，討論度持續飆高，包括金馬影帝莫子儀與三金得主吳念真都在觀影後於社群發文力讚，引發廣大回響。莫子儀感性表示，電影以溫柔筆觸重現那個悲傷年代的人們與傷痛，「希望自己有一天也能化為雲霧，陪伴這片土地」，貼文吸引超過4千人按讚。

片中細膩的美術設計亦成焦點，《大濛》榮獲金馬最佳美術的王誌成透露，劇組為重現民國40年代台北榮町街區，從嘉義到台北的沿途景象都精準考據，並跨台南、嘉義取景。9m88也說，場景陳設讓演員能迅速進入情境。

電影掀起全台口碑旋風，不僅有觀眾帶95歲長輩入場，觀影後仍激動落淚，更有退休老師豪砸50萬元包場請全校觀影，相關貼文瀏覽近10萬。各地店家也自主推出「憑票根折扣」，形成「走囉！一起看《大濛》」的全台熱潮。

由陳以文、蔡昌憲組成的「特務組」話題十足，吳念真直指陳以文飾演的特務頭子「壞到不行卻安然終老」，感嘆這是電影最誠實、最心痛的交代。陳以文以冷冽氣場、陰鬱歌謠展現角色壓迫感，蔡昌憲自曝因太投入角色，甚至曾因在金馬遇到陳以文而做惡夢。兩人為角色大量做功課，從心理背景到動作細節都精準設計。

片中陳以文、柯煒林與蔡昌憲的刺殺戲碼更受熱議，三人親自上陣完成高強度動作場面，其中蔡昌憲迎來從影以來第一次「領便當」，他笑稱最難的是固定死亡姿勢，但也興奮詢問導演：「我死得夠帥嗎？」獲得導演比讚肯定。

《大濛》上映後票房亮眼。華文創提供



