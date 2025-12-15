《大濛》票房破4600萬奈良美智看到哭 曾敬驊為角色「變髒」

曾敬驊為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」。（華文創提供）

電影《大濛》上映後口碑爆棚，上周末創下千萬票房，跟前1周相比逆勢成長25％，周六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房，9m88和胡智強14日在台北一連跑了6場映前、映後，第1、2場大滿座，其他場滿座率也高達9成，讓兩位影人相當興奮與感動。

《大濛》的感動不只席捲台灣，更紅到國際，先前曾在社群平台表達「很想看《大濛》」的日本藝術家奈良美智，日前來台舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞本片，並於社群分享觀影心得，直言深受感動，盛讚電影「很可能會成為名作」，導演陳玉勳也在臉書感性回應：「奈良美智真的來台灣看《大濛》了，謝謝奈良美智老師！」

造型團隊設定柯煒林飾演的趙公道是「自己理髮」，特別使用傳統手動推子剃頭。（華文創提供）

《大濛》不僅以情感打動觀眾，在視覺與造型上的高度考究同樣成為熱議焦點，本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日分享幕後細節，透露劇組為了讓角色真正活在1950年代，在髮型、膚色、服裝與群眾造型上投注極大心力。無論是方郁婷飾演的阿月，從嘉義到台北、隨生活處境改變的穿著與髮型設定；或是9m88在歌舞團中，結合 50 年代歌舞文化與角色身分所打造的妝髮與服裝層次；甚至是曾敬驊為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」，刻意保留不同階段狀態。

本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日分享幕後細節。（華文創提供）

其中最讓造型團隊「傷腦筋到想破頭」的，莫過於柯煒林飾演的角色「趙公道」，許力文笑說連陳玉勳在前期討論時都忍不住問她：「柯煒林就是個型男，到底要怎麼把他用醜？」趙公道為退伍軍人、以踩三輪車維生，又不太打理自己，因此造型團隊設定趙公道是「自己理髮」，特別使用傳統手動推子，刻意製造出坑坑巴巴、剃過一陣子又重新長出的怪平頭，再搭配日曬與粗糙妝感，讓原本的型男形象徹底消失。

