《大濛》票房破6千萬！柯煒林冬至快閃來台 承諾破億親炸油條

電影《大濛》上映至今票房累積突破6千萬，男主角柯煒林在22日冬至特地飛抵台灣工作，並主動向導演提議跑影人場，「因為我真的很想念台灣的觀眾！」消息一曝光立刻讓影迷又驚又喜，柯煒林也幽默喊話，若票房破億，就有機會親自炸油條請戲迷吃。

柯煒林22日冬至特地飛抵台灣工作，驚喜現身映後活動。 （圖／華文創 提供）

不少影迷分享，已5刷《大濛》仍被感動到落淚，導演陳玉勳也忍不住在社群平台向戲院喊話：「《大濛》場次不多，但很多都是滿場，拜託各大電影院幫我們加場！畢竟是人類要對抗動物跟外星人啊！好難打，敲碗！」

此外，日本知名藝術家奈良美智繼先前於嘉義辦展期間觀賞《大濛》，來到台北後他分享又忍不住二刷：「因為已經知道故事了，這次幾乎不用一直盯著字幕，而是能更深地沉浸在影像裡。沒想到第二次看的感動反而更強烈，連我自己都很驚訝。」

他特別點名兩場最打動他的戲，一場是方郁婷飾演的阿月看著9m88飾演的姊姊在舞台上又唱又跳的那一刻，以及方郁婷和9m88去認哥哥屍體的那一幕，他分享：「那是兩種完全不同的眼淚。」即便回到日本，奈良美智仍一邊吃著台灣著名的統一肉燥麵泡麵，一邊聽著《大濛》原聲帶，並期待表示：「下一次，就在日本再看一次吧！」

奈良美智特別點名兩場最打動他的戲。 （圖／華文創 提供）

而電影中一大驚喜亮點，則是1950年代唯一真實存在的人物「飛賊」高金鐘，由金馬男星劉冠廷飾演。角色飛簷走壁、劫富濟貧，自稱「廖添丁二世」，為全片畫龍點睛。導演陳玉勳也在社群平台分享幕後趣事：「我以前也不知道有這號人物，是在田調過程中，他自己出現在我眼前。」

據悉高金鐘當年是有名的越獄大王，傳說跳起來頭部能超過甘蔗樹梢。劇組人員找到其真實照片後，發現與劉冠廷有三分神似，便根據照片重現其被捕新聞照，照片曝光後在社群上瘋傳，網友直呼：「差點把劉冠廷認成高金鐘！」

《大濛》是劉冠廷繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演合作。 （圖／華文創 提供）

這也是劉冠廷繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演合作，雖僅有兩場戲，他仍做足功課，閱讀大量舊報導與文獻，劉冠廷為了展現「飛賊」俐落身手，他在片中一登場便得狂奔逃亡，不巧拍攝當天下雨，河堤道路泥濘濕滑，還得踩著他人背部飛躍而起，數度差點滑倒，讓陳玉勳導演忍不住開玩笑虧他：「很久沒練身體喔！」劉冠廷事後笑說，當天收工回家腿部酸痛，隔天直接鐵腿，也深刻體會到「賊不好當」。《大濛》全台熱映中。

