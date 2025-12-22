《大濛》 票房破6000萬 柯煒林飛台力挺喊：破億炸油條

男主角港星柯煒林（左）昨（22）日冬至特地飛抵台灣工作，主動向導演陳玉勳（右）提議跑影人場。（華文創提供）

電影《大濛》在強片環伺下，滿座率仍居高不下，票房突破6千萬大關！為讓觀眾可以看到電影，導演陳玉勳在社群平台向戲院幽默喊話：「《大濛》場次不多，但很多都是滿場，拜託各大電影院幫我們加場！畢竟是人類要對抗動物跟外星人啊！好難打，敲碗！」

《大濛》男主角港星柯煒林昨（22）日冬至特地飛抵台灣工作，並主動向導演提議：「導演，我們來跑影人場好不好？因為我真的很想念台灣的觀眾！」消息一曝光立刻讓影迷又驚又喜，兩場映後活動皆火速完售。柯煒林也透露就算人在香港，仍持續關注台灣觀眾觀影後的回饋，更笑說片中炸油條的戲「其實沒那麼難」，還幽默喊話若票房破億，就有機會親自炸油條請戲迷吃。

《大濛》是劉冠廷（右）繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演（左）合作的電影。（華文創提供）

此外，日本知名藝術家奈良美智繼先前於嘉義辦展期間觀賞《大濛》，來到台北後他分享又忍不住二刷：「因為已經知道故事了，這次幾乎不用一直盯著字幕，而是能更深地沉浸在影像裡。沒想到第二次看的感動反而更強烈，連我自己都很驚訝。」他特別點名兩場最打動他的戲——方郁婷飾演的阿月看著9m88飾演的姊姊在舞台上又唱又跳的那一刻，以及方郁婷和9m88去認哥哥屍體的那一幕，他分享：「那是兩種完全不同的眼淚。」即便回到日本，奈良美智仍一邊吃台灣泡麵，一邊聽著《大濛》原聲帶，並期待表示：「下一次，就在日本再看一次吧！」

電影《大濛》中一大驚喜亮點，是1950年代唯一真實存在的人物「飛賊」高金鐘，由劉冠廷。導演陳玉勳也在社群平台分享幕後趣事：「我以前不知道有這號人物，是田調過程中，他自己出現在我眼前。」據悉高金鐘當年是有名的越獄大王，傳說跳起來頭部能超過甘蔗樹梢。劇組人員找到其真實照片後，發現與劉冠廷有三分神似，還根據照片重現其被捕新聞照。

