《大濛》票房突破5千萬大關 連3週國片冠軍

《大濛》連3週國片票房冠軍，票房突破5千萬大關，讚是「年度必看國片」，就連前總統蔡英文與前副總統陳建仁昨日也一同到戲院欣賞。導演陳玉勳坦言，上片前完全不敢想像《大濛》可以走多久，有很多不認識的人主動包場，或是不具名人士出錢包場給偏鄉的觀眾看，還有高齡80歲的阿公，每天都去看、至今已累積十幾刷，太多溫暖的義舉讓他備受感動。

蔡前總統、陳前副總統與前行政院長林全，昨日在戲院欣賞《大濛》，蔡前總統看完電影深深被感動到，平復情緒後與主創團隊見面，導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈更特別贈送電影原聲帶、周邊T恤以及手帕給蔡前總統留念。

蔡前總統也在社群平台發文，她表示看完《大濛》後，感觸非常深，說道：「儘管生活非常艱辛，族群之間也有些隔閡，但在彼此接觸、理解的過程中，人與人之間的良善與體諒依然真實存在。也正是這份人性的光輝，穿透歷史的『大濛』，帶來了溫暖。」

最後不忘邀請大家走進戲院觀賞《大濛》，「不論你是曾經走過那個時代的人，或是年輕的下一代、下下一代，都能透過這部電影，更深刻地認識臺灣的過去。我相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

除了劇情暗藏洋蔥逼哭觀眾，《大濛》更吸引跨年齡層的民眾進戲院看片，有觀眾在社群平台表示自己看的場次「整場將近一半是中老年人」，連座位都不太會看的老人家都來看；還有年輕觀眾分享，知道蕃薯葉在過去被稱作「豬菜」，讓他能離爺爺奶奶生活的時代更近一點；更有觀眾感謝電影將1950年代的場景悉數還原，逼真程度高到讓長輩看完電影後直呼：「很多片段都是以前拍完，再剪進來的」，讓他忍不住笑：說「獲得金馬獎最佳美術設計果真實至名歸！」

