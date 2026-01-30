《大濛》票房衝破1億！陳玉勳感謝觀眾「吹氣」 劉冠廷不忍了「莫忘高金鐘」

《大濛》票房破億，飾演飛賊高金鐘的劉冠廷希望導演陳玉勳要實踐承諾，開始寫高金鐘的劇本。翻攝FB＠奔放小勳

由陳玉勳執導、榮獲第62屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎的電影《大濛》，30日正式宣布全台累積票房突破1億元大關，不僅是2025年第5部破億的台灣電影，更是金馬獎最佳劇情片得主睽違14年再度創下的票房奇蹟。導演陳玉勳形容團隊精心製作了一架紙飛機，是靠著觀眾不斷吹氣才讓它飛到破億的高度，並笑稱「蔡昌憲和宋芸樺果然是破億神獸」，自己終於能從「《大濛》裡走出來了！」

《大濛》衝於衝破億元票房，監製葉如芬與李烈也紛紛致謝，對於電影能帶動平時不進戲院的觀眾走入影廳，並引發全台熱烈討論，感到無比欣慰與成就。也網友表示，《大濛》吸引了許多長者暌違多年後再度走進電影院，不過只是敬老票只有一般票價的一半，讓《大濛》破億的速度慢了一些。

導演陳玉勳則表示：「兩個多月前我還在想，這電影可能票房三百萬，好一點頂多三千萬，是許許多多的熱心觀眾像輕柔的風一樣把大濛這個風箏吹得高高，口碑不斷擴散，討論度極高，這些都是我始料未及的。雖然沒賺到錢，但當初拍這電影就沒想過要賺錢，我只想讓很多人看到大濛，重要的是因為大濛，讓我看到了許多美好風景，我任務完成，可以鬆一口氣從大濛裡走出來了，走囉～。」

導演陳玉勳讚蔡昌憲（右1）果然是破億神獸，《大濛》票房如今正是破億萬大關。翻攝FB＠奔放小勳

創30刷紀錄 柯煒林謝「被好好接住」

《大濛》上映以來口碑沸騰，在社群平台掀起「曬票根」風潮，更有影迷自發購票請陌生人看戲，甚至有人創下30刷的驚人紀錄。主演9m88感性表示，看到影迷眼神中的炙熱，才發現拍電影具備強大使命感，她直言：「我更加相信，帶給身邊的人多一點溫柔是一件美好的事情。」

飾演趙公道的柯煒林則為了宣傳在港台兩地奔走，坦言感覺自己被觀眾「好好接住了」，這份情感讓他相信《大濛》將在世界各地持續開花，旅程並未結束。

《大濛》一場認屍戲，是曾敬驊親自泡在池裡完成。翻攝FB＠奔放小勳

劉冠廷催生高金鐘番外篇！88歲長輩淚灑戲院

片中飾演高金鐘的劉冠廷，對於電影能帶給觀眾喘息空間感到開心，但他也不忘隔空對導演陳玉勳喊話，笑稱要牢牢記住導演承諾過的「若票房破億，會試著寫高金鐘的故事。」

30日長春國賓影城舉辦由善心人士贊助的《熟齡揪伴看》專場，邀請民國60年前出生的觀眾免費觀影，消息一出引來近3500人瘋搶，連88歲的長輩都共襄盛舉。這部描述時代下動人情感的作品，讓許多長輩在戲院感動落淚，並自發繪製片中經典畫面，展現強大的社群感染力。

《大濛》票房正式邁入億元大關，成為2025年上映破億的第5部國片。翻攝FB＠奔放小勳

曾敬驊幸福看見觀眾記住台詞！方郁婷感念前人努力 國片黃金年接力破億

曾敬驊對於觀眾將角色與經典台詞記在心中感到非常幸福，而方郁婷則分享映後最難忘的一刻，是有觀眾感嘆：「我們能自由生活，都是因為前人的努力。」這句話讓她當場感受到溫暖與幸運。隨著《大濛》創下破億紀錄，劇組也期許現正熱映的《冠軍之路》，以及即將上映的賀歲強片《功夫》《雙囍》都能接力破億。



