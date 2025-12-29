《大濛》票房衝破7300萬 柯煒林暖舉連陳玉勳都不知道

網揭柯煒林私下溫暖舉動讓人又驚又喜。（華文創提供）

金馬獎最佳劇情長片《大濛》全台票房突破7300萬，上映以來引起各方討論，網友也分享個人觀影心得與經驗。一位高中老師在社群平台分享自身經歷，笑稱原本只是想帶著高二班上的學生進戲院欣賞，未料報名情況遠超預期，接連有學生跑來詢問是否還有票，讓他陷入「有也不是、沒有也不是」的兩難，只好再度自掏腰包補票，並幽默發文打趣：「趙公道啊，這筆公道就交給你主持了！」

沒想到這位老師的貼文一出隨即在網路上引發關注，意外被片中飾演「趙公道」的演員柯煒林本人看見，不僅親自留言回應：「這年頭竟然還有公道可以主持，樂意至極。」更主動購買電影交換券寄送給老師，暖舉讓對方又驚又喜，導演陳玉勳隨後也轉發貼文，幽默寫下：「我都不知道柯煒林做這種事。」老師事後感動發文表示：「大人們用自己能做到的方式，溫柔地讓孩子更靠近這片土地的歷史。」

片中飾演拐騙阿月（方郁婷 飾演）的「阿林仔」胡智強，曾在映後分享自己其實也在電影院打工，近日更被觀眾巧遇「另類映後」。電影散場後，他不僅學起趙公道的經典台詞「走囉」，還自我介紹說自己是「阿林仔」，一開始觀眾半信半疑，直到影廳內其他同事齊聲附和「真的啦」，才讓全場又驚又喜，紛紛上前打招呼。

胡智強驚喜出現影城，令全場觀眾又驚又喜。（華文創提供）

在片中飾演阿月女兒的宋芸樺，近日自美國返台後也透過社群發文力挺，直言：「回來做了很多事，最推的就是《大濛》」，更豪氣表示：「我要包場，會來的＋1」，以實際行動展現演員們對作品的全力支持。

《大濛》活動不斷，片商將於元旦當天在西門國賓鉅院舉行《大濛》「元旦燒餅場」特別活動，邀請影迷在新年的第1天走進戲院，搭配電影情節，品嚐熱騰騰的燒餅，為新的一年揭開溫暖序章。更多電影資訊請見官方臉書。

