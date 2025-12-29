《大濛》票房衝破7300萬 柯煒林暖舉連陳玉勳都不知道

柯煒林親買電影票，幫助老師完成贊助計劃。華文創提供



《大濛》全台票房突破7300萬，1位高中老師原本只是想帶高二班上的學生進戲院欣賞，未料報名情況遠超預期，只好再度自掏腰包補票，並幽默發文打趣說：「趙公道啊，這筆公道就交給你主持了！」意外被片中飾演「趙公道」的柯煒林看見，不僅親自留言回應：「這年頭竟然還有公道可以主持，樂意至極。」更主動購買電影交換券寄送給老師，暖舉讓對方又驚又喜，導演陳玉勳隨後也轉發貼文：「我都不知道柯煒林做這種事。」

飾演「阿林仔」的胡智強曾在映後分享自己其實也在電影院打工，近日更被觀眾巧遇「另類映後」，電影散場後，他不僅學起趙公道的經典台詞「走囉」，還自我介紹是「阿林仔」，一開始觀眾半信半疑，直到影廳內其他同事齊聲附和「真的啦」，才讓全場又驚又喜。

而飾演「阿月」女兒的宋芸樺近日自美國返台後也透過社群發文力挺，直言：「回來做了很多事，最推的就是《大濛》。」更豪氣表示：「我要包場，會來的＋1。」以實際行動表達支持。

另外，元旦當天在西門國賓鉅院將舉行《大濛》「元旦燒餅場」特別活動，邀影迷在新年的第1天走進戲院，搭配電影情節品嚐熱騰騰的300份燒餅，為新年揭開溫暖序章。

