《大濛》票房衝破9000萬 導演謝「破億神獸」宋芸樺加持

剛自美國返台的宋芸樺（右），即火速與導演陳玉勳加入跑場行列。（華文創提供）

電影《大濛》票房持續攀升，全台正式突破9000萬大關，距離破億里程碑僅一步之遙。隨著口碑持續發酵，影人們全台勤跑戲院與觀眾面對面交流，至今戲院活動場次已累積突破100場，氣勢驚人。

票房邁向破億，片商也宣布於本週推出破億活動，邀請柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷與影迷一同迎接重要時刻，17 日將於西門國賓鉅院舉辦《大濛》簽名會；18 日則於大巨蛋秀泰影城舉行網友熱烈敲碗的「炸油條拍照會」，現場將準備片中出現的油條，呼應柯煒林在電影中的經典台詞：「給我五根油條的時間！」讓觀眾重溫《大濛》裡的記憶點。

廣告 廣告

上周末，多位演員接力現身戲院活動，包括 9m88、百白，以及片尾驚喜現身的宋芸樺、飾演殯儀館人員的蕭東意，為即將到來的破億時刻提前暖身。剛自美國返台的宋芸樺，即火速加入跑場行列，並分享：「我前幾天才剛回台，第一件事情就是來看《大濛》。」

導演陳玉勳也透露，當初邀請宋芸樺演出時，曾擔心角色篇幅不多會被婉拒，沒想到對方一口答應，讓他笑說：「真的欠她很多，下次一定要幫她寫一個角色。」更打趣封她為「破億神獸」，直言：「有她在，票房就會很好！」

更多中時新聞網報導

歌單藏經典羅大佑組交響樂團辦音樂會

退保後生產 生育給付照領

北捷掃碼戰 電支祭乘車免費