《大濛》票房近8500萬 社群掀看片次數接龍

記者周毓洵／臺北報導

電影《大濛》上映橫跨2025、2026 年，全臺票房已逼近8500萬元，持續朝破億邁進，在強片環伺下仍靠口碑穩穩吸引觀眾進戲院。影迷熱情不減，不僅有人自曝「23刷」，還在社群掀起看片次數接龍，笑稱每次重看都能發現新的細節與情感層次。

電影熱潮也延伸到戲院外。日前舉辦的「元旦燒餅場」一開賣即秒殺，有影迷已看超過10次，特地自備油條、豆漿，搭配片商準備的「阜杭豆漿」燒餅觀影，邊吃早餐邊掉眼淚；日前導演陳玉勳與金馬獎最佳美術設計王誌成前進南投在地老戲院南投戲院與觀眾面對面交流，全場座無虛席，甚至有觀眾親手送上燒餅油條，讓電影中的味道直接走進現實。

廣告 廣告

談到票房，陳玉勳導演笑說，當初最擔心上映後反應冷清，甚至怕「票房不過300萬」。王誌成也爆料，太太曾用AI預測票房只有2300萬，自己立刻回嘴：「那也比勳導多2000萬！」逗得全場大笑。如今票房持續攀升，兩人都直呼是：「意想不到的幸福！」

陳玉勳分享，《大濛》選擇從方郁婷飾演的小女孩「阿月」視角出發，是希望讓年輕世代重新理解台灣走過的那段歷史，「我們常跟孩子談未來，卻很少告訴他們過去的人是怎麼活過來的。很多人知道三國演義，卻不清楚臺灣自己的故事。我希望透過這部電影，讓年輕人更珍惜現在，也更有力量面對未來。」

電影《大濛》在臺上映已超過一個月，無畏大片夾擊，仍憑藉口碑吸引觀眾2刷、3刷。（華文創 提供）

導演陳玉勳先前看到南投高中的老師在南投戲院包場，被不少學生觀後感想感動。（華文創提供）