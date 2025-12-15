《大濛》票房逆勢上揚全台破4600萬 奈良美智來台看片落淚

電影《大濛》男主角柯煒林在片中飾演三輪車伕，一改型男形象。 （華文創提供）

獲得金馬獎最佳劇情片等5項獎的電影《大濛》上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，週六單日票房更創下上映以來新高，全台突破 4600萬大關。

為了拉抬人氣，《大濛》演員們持續上陣為電影衝刺票房，9m88和胡智強昨（14）日在台北一連跑了6場映前、映後，第1、2場大滿座，其他場滿座率也高達9成，讓兩人興奮又感動。不少影迷表示已2刷以上，就連9m88上週六於新竹工作完也在當地二刷，她透露影廳也是全滿狀態，更笑說因自己戴著口罩，還和朋友站在海報前催票房，大聲說：「聽說這部片很好看！要趕快去看！」

廣告 廣告

特別的是，戲院中各年齡層觀眾皆有，甚至還有觀眾帶著白髮蒼蒼、首次進戲院的長輩一同觀影。有網友感性寫道，看見滿座影廳中從年輕人到高齡長者齊聚一堂，許多杵著拐杖的長輩也在其中，片尾字幕播放完仍有觀眾靜靜坐在位子上，把音樂聽完，遲遲不願離場。

9m88（前排左一）和胡智強（前排左二）在戲院不斷謝謝影迷。 （華文創提供）

演員林柏宏也在社群分享觀影感想：「那年代的故事像一陣霧，模糊到不敢直視，但我們可以跟著阿月一起在霧裡尋找光。好精緻的製作、好棒的演員，看的時候一直是熱淚盈眶。」

先前曾在社群平台表達「很想看《大濛》」的日本藝術家奈良美智，日前來台舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞，並於社群分享觀影心得，直言深受感動，盛讚電影「很可能會成為名作」，導演陳玉勳也在臉書感性回應：「奈良美智真的來台灣看《大濛》了，謝謝奈良美智老師！」

奈良美智在貼文中寫道：「我終於看了《大濛》。主角的演技真的非常出色，而且最後播放的歌曲也非常好聽。」並特別提到片中葬禮隊伍演奏的〈莎韻之鐘〉（サヨンの鐘），與自身生命經驗產生強烈重疊，讓他忍不住落淚。

更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/afoggytale/

更多鏡週刊報導

紀錄片《萬歲家庭》揭童年家暴往事 母女直面創傷記憶

《家弒服務》崩壞演出 亞曼達賽佛瑞：最爽快的角色！

LINE WEBTOON揭年度熱門榜 《全知》《黑盒子》攻占冠亞軍原因曝光