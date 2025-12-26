《大濛》票房邁向7000萬陳玉勳喊話「多開場次」

電影《大濛》上映近一個月口碑熱度高漲，演員方郁婷與飾演「陰間擺渡人」的林道禹日前一起跑映後，5場活動皆全數售罄，讓兩人直呼很感動。不只影人出席場次被搶翻，有人將政府普發的1萬元換成電影票提供給近50位國中生，也有人包遊覽車讓3校學生進戲院看電影，希望下一代能認識台灣的過去。導演陳玉勳感動喊話：「希望戲院多開場次給我們。」

目前票房正朝7000萬邁進，得知這個好成績，方郁婷透露自己在美國每天都會關注票房數字，身旁同學也很期待此次寒假回台能一起看《大濛》。得知演員連跑5場戲院活動，陳玉勳驚喜突襲映後現場，幽默說道：「我剛剛也是淋到雨（林道禹同音）走過來的，來探班看看魯常說話，也關心郁婷期末考考怎樣。」

談到片中賺人熱淚的「認屍戲」，陳玉勳本來很緊張、怕搞砸，沒想到大家表現得非常好，幾乎是一次過，讓他覺得很幸運找到這些演員。方郁婷說，兩年前的耶誕節剛好在拍這場戲，拍攝時很緊張，但很感謝對手林道禹的表演與造型，讓她能很快進入角色當中。憑藉動作和眼神「零台詞」演出的林道禹則謙虛回應：「我只是幸運參與情緒轉折很大的其中一幕，還好沒有搞砸。」