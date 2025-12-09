《大濛》票房邁3千萬！陳以文使壞氣場太強 蔡昌憲嚇到半夜做惡夢

國片《大濛》上映兩週票房將突破3千萬，討論度持續上升，三金得主吳念真日前看完後，罕見在社群發文分享心得，提到片中壞到不行的特務頭子陳以文，最後竟能平安度過晚年，直呼：「這是在這樣的時代裡，這部電影最心痛也最誠意的交待。」蔡昌憲也自爆，陳以文使壞氣場太強，有次兩人在金馬活動上相遇後，他當晚竟做了惡夢。

「反派專業戶」陳以文在片中飾演特務頭子「范春」。（圖／華文創 提供）

「反派專業戶」陳以文在片中飾演特務頭子「范春」，一登場光眼神就令人不寒而慄，不論是在火車上狠摔小鳥，又或是邊笑邊哼浙江淫穢小調羞辱人，都能直接帶出角色強烈壓迫感。蔡昌憲透露：「以文哥唱完後，全車的人都會唱了，你就知道聲音的穿透性和給人家洗腦的感覺多厲害！」

而相較陳以文的強大氣場，蔡昌憲在片中會緊張手抖，在準備角色期間，蔡昌憲坦言一度把以文哥幻想得很可怕，有次兩人在金馬活動上相遇，他當晚竟做了惡夢，但跟陳以文合作後感受到極大反差，忍不住強調：「本人真的非常NICE，還會揪我去吃飯，是非常好的哥哥！」

蔡昌憲（左）坦言一度把陳以文（右）幻想得很可怕，有次兩人在金馬活動上相遇，他當晚竟做了惡夢。（圖／華文創 提供）

兩人在詮釋特務角色上，不只在眼神動作下足功夫，連特務的背景、心理狀態都認真做足功課，陳以文透露，開拍前導演陳玉勳介紹一本退休特務谷正文的書給他，「書裡有些害人的方式，也有生活百般無奈中，處理這些事用淫言穢語創作歌曲，讓自己排解心理苦悶，我朝這方向賦予范春更多特色，而不是單純讓人害怕或凶狠而已。」

蔡昌憲和導演討論角色時，也替二雄設計了搶眼的「北野武」式眨眼動作，他透露事先有看日本電影《淺草小子》觀察柳樂優彌來揣摩角色，平時在家不斷練習，後來即便下戲後，面對緊張事物都還是會不自覺眨眼，入戲相當深。

而陳以文、蔡昌憲及柯煒林在片中有場刺殺動作戲，這場大亂鬥從二樓打到一樓，三人事先上了動作訓練課，柯煒林從樓梯邊一路爬到門口，被陳以文拖住跨坐壓制，除了激烈拉扯還要死命抵抗陳以文開槍，兩人拍攝時親自上陣，耗費大量體力。蔡昌憲則是獻出從影生涯第一次的「領便當」戲碼，他分享拍攝最困難是「擺姿勢」，笑喊：「因為我的頭靠牆、腳有點扭曲，身體要卡在一個位置上，是滿特別的體驗！」順利拍攝結束後還不忘問導演：「有死得很帥嗎？」看到陳玉勳比出大拇指手勢後，讓他覺得一切都值得。

柯煒林、陳以文、蔡昌憲在片中有一場刺殺動作戲，三人大亂鬥從二樓打到一樓。（圖／華文創 提供）

三金得主吳念真在看完電影後，也罕見於社群發文分享心得，提到片中壞到不行的特務頭子陳以文「不但沒有受到任何報應，甚至還讓他平安過日、富貴晚年！」直呼：「這是在這樣的時代裡，這部電影最心痛也最誠意的交待。」貼文一出吸引萬人按讚。

片方近期也釋出「走囉」篇花絮，分享美術組用心還原民國四〇年代台北榮町大街的過程，將主角阿月從嘉義坐火車到台北、出台北車站後沿途會見到的人事物，透過各式陳設、搭景去做還原，手稿上密密麻麻的筆記，全是極力考究歷史的證明。片中飾演姊姊的9m88透露，自己相當投入在拍攝現場：「美術組做的陳設，讓我們很快的進入到那樣的狀況。」《大濛》全台熱映中。

