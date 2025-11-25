《大濛》祭破億票房公約 曾敬驊烤地瓜寵粉

劉冠廷（左）、曾敬驊出席《大濛》首映會。李政龍攝



《大濛》抱回金馬獎「最劇情片獎」等4 大獎，今晚（11 ╱25）在台北大巨蛋秀泰影城舉行首映會，導演陳玉勳、監製葉如芬與李烈率領柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲、陳竹昇、潘麗麗等卡司亮相，被問到票房公約，李烈先笑說：「破億導演減肥5公斤。」陳玉勳打槍：「這太簡單了。」拱葉如芬穿旗袍，李烈阿莎力誇口若是票房破5億，就陪葉如芬穿旗袍重現9m88片中的歌舞團表演，柯煒林騎三輪車、曾敬驊和劉冠廷雙帥則負責烤地瓜給粉絲吃。

陳玉勳坦言，1 個月前還覺得《大濛》只能賣300萬，「就是悲觀到很慘，就我跟葉如芬、李烈會喜歡這個電影，月初金馬開幕有一場口碑場之後我就比較鬆了一點點氣」。

9m88(左起）、方郁婷、柯煒林出席《大濛》首映會。李政龍攝

葉如芬談到票房也說：「我前面《意外的勇氣》、《女孩》都賣不好嘛，我已經非常喪氣，現在《大濛》當然還是有期待，我也不是做了是為了票房，我不知道觀眾怎麼看電影。」不過因為李烈有很多破億票房的作品，讓她多了點信心。演員們被問是否有票房壓力？柯煒林笑說：「沒有壓力，那是大人的事，不關我們的事。」

飾演台灣飛賊「高金鐘」的劉冠廷笑說一定妝完就被抓去拍照，沒想到笑起來神似本尊，陳玉勳爆料因他的帥氣造型，讓柯煒林很不爽，直呼：「為什麼他這麼帥？為什麼我就這樣？」柯煒林解釋：「因為那個時候我跟郁婷在做造型時，就覺得那個年代的人物就是我們這種造型，我看到高金鐘，我才覺得原來可以不用那麼髒喔！」不過也認同還原角色造型會讓自己比較入戲，「觀眾看了的時候也比較舒服、更貼近那時候的生活」。

《大濛》首映會，監製李烈（後排左起）、導演陳玉勳、方郁婷、9m88、潘麗麗、監製葉如芬 、陳竹昇（前排左起） 、曾敬驊、柯煒林、陳以文、蔡昌憲、劉冠廷開心吃地瓜。李政龍攝

剛獲金馬獎男配角的曾敬驊上台時暴哭，他笑說至今仍不敢當時的影片，坦言目前心情已平復，將獎座放在家中的櫃子上，而他沒刮鬍子也是因為有新的計畫即將展開。

飾演特務的蔡昌憲笑稱一直以為會是身手矯健的角色，沒想到就是跟子彈過個幾招；演他長官的陳以文透露拍攝前花很多時間做武術訓練，就為呈現精采的動作戲。

飾演阿月的方郁婷和飾演姊姊阿霞的9m88是團隊一開始就決定的不二人選，在拍攝全片最催淚的認屍戲時，2人數度情緒潰堤，陳玉勳更是每次喊卡就拿起衛生紙拭淚，直呼：「演員選太對了，她們表演太好，拍完這場戲當下覺得可以殺青了。」自豪稱：「我原本沒血沒淚，看完這一場覺得這編劇真的是不錯。」《大濛》11月27日上映。

