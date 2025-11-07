《大濛》穿越1950年代！柯煒林「髒話學超快」：我都是問導演

電影《大濛》獲得金馬獎11項提名，這部作品由方郁婷及柯煒林等實力派演員主演，入圍項目包含最佳劇情片與男女主角獎項。《大濛》帶領觀眾回到1950年代的台灣，講述一位嘉義少女北上尋回哥哥遺體，途中與退伍軍人三輪車伕相遇，發展出相互扶持的動人情誼。演員們對導演的處理手法給予高度評價，讚賞其為每個角色注入生命力。

方郁婷與柯煒林合體出席記者會，談到電影《大濛》拍攝過程。（圖／TVBS）

《大濛》電影預告中，柯煒林飾演的角色有一段台詞，竟然帶有滿滿的髒話，柯煒林表示，為了詮釋角色，他向導演學習許多，特別是台語表達方式。身為香港人的他透露，在台灣朋友的協助下，他很快就掌握了角色需要的語言，甚至包括髒話，他笑說這些都是跟許多人學的，還補充導演在這方面知識豐富

方郁婷看完電影後表示很滿意，很喜歡所有演員的表演。（圖／TVBS）

同為主演的方郁婷強調電影非常精彩。她表示雖然電影長達兩個多小時，但觀影過程中完全沒有冗長感，反而覺得時間過得很快，她很喜歡所有演員的表演。柯煒林也高度評價導演的功力，他認為即使角色在片中出場時間不長，但仍能感受到角色完整的人生。當然演員們對角色的精準詮釋也是《大濛》的重要看點之一。

日前傳出柯煒林確診肺腺癌4期的消息，引起外界關注。對於身體狀況，柯煒林在現身時被問到是否因為藥物關係食量變大，但他笑稱自己本來食量就大，「本來就應該要飲控一下，我都是被他們養胖的。」他先前就曾強調目前就是靠吃藥控制病情，醫生也鼓勵他繼續工作，請大家不用擔心。

