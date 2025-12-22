《大濛》突遭PTT電影版封殺！版主曝原因兩派戰翻：戒嚴？

娛樂中心／周希雯報導

由金馬導演陳玉勳執導的電影《大濛》，以1950年代白色恐怖時期為背景，描述1名嘉義少女得知哥哥被槍斃後，獨自前往台北殯儀館想領回屍體，途中遭遇被詐騙、差點被拐賣、遭警察痛毆出氣，所幸遇到廣東的退役軍人、車伕幫忙，2人為籌措贖屍費四處奔波，卻被特務盯上惹來殺機。該片如今在台灣衝破2000萬票房，也包下金馬獎5項大獎，然而PTT電影版突然宣布，禁發《大濛》相關新聞，引發兩極論戰、更有人直言「宣布電影板戒嚴比較直接！」

據悉，國片《大濛》因呈現當時台灣社會風氣，用庶民視角回顧白色恐怖歷史，2025年金馬獎入圍11大獎項，最終成功奪下最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4座大獎，在各大社群也是討論不斷。不過，PTT「電影版」版主昨（21日）突發文指出，「大濛11／27上映，現在12／21，宣傳已經足夠，相關新聞下面常常都是政治推文吵架，罵藍罵綠罵白都有」，隨即宣布「相聞禁發，發的砍除，水桶三天，不累加，過去新聞不會砍除，心得文能發（但會看內容決定是否空洞洗版引戰）。」

劇中，嘉義少女（右）得知哥哥（左）被槍斃後，獨自前往台北殯儀館想領回屍體。（圖／華文創提供）

該文引發兩派論戰，有一派人認同表示「政治電影有政治宣傳用意，本來就該禁一禁。電影是娛樂事業，不是政治宣傳工具」、「討論電影很好，但是電影新聞根本沒必要」、「德政，一堆大同小異很沒營養新聞」、「這立意不錯而且還給一個宣傳緩衝期」、「板主有在處理就給推」。不過有網友提出，「請板主明定宣傳期的長度幾天，與亂吵的標準吧」、「之前鬼滅票房文狂洗都沒在禁了，版主開這一例，那之後每部電影都要比照辦理」、「以後有政治立場不同就互相吵架，那是不是就要禁止該電影討論？」、

PTT電影版宣布，禁發《大濛》相關新聞。（圖／翻攝PTT電影版）

另外，更多網友狠批，「處理不了政治推文只好拿電影開刀，呵呵」、「悲情城市也是政治電影，以後是不是也要禁發？」、「太扯了吧，不去禁吵架，限制電影」、「宣布電影板戒嚴比較直接」、「大濛熱映引發電影板戒嚴，何其諷刺」、「確實常吵架，但全禁是不是也怪怪的」、「其他好萊塢新聞下面吵種族、吵政治正確的就沒差？」、「還以為大濛是在拍歷史，原來是在拍現實」、「現在是沉浸式體驗戒嚴就對了?讓沒經歷過那段日子感受一下?」

