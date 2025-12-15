《大濛》竟讓兩大型男崩壞 曾敬驊變髒有階段！柯煒林怪平頭、糙妝感變醜

曾敬驊為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」，刻意保留不同階段狀態。華文創提供

電影《大濛》不僅以情感打動觀眾，在視覺與造型上的高度考究同樣成為熱議焦點，本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日分享幕後細節，透露劇組為了讓角色真正活在1950年代，在髮型、膚色、服裝與群眾造型上投注極大心力。

無論是方郁婷飾演的阿月，從嘉義到台北、隨生活處境改變的穿著與髮型設定；或是9m88在歌舞團中，結合50年代歌舞文化與角色身分所打造的妝髮與服裝層次；甚至是曾敬驊為符合躲藏於甘蔗田中的設定，讓角色在拍攝過程中逐步「變髒」，刻意保留不同階段狀態。

廣告 廣告

柯煒林飾演的趙公道被設定「自己理髮」，特別使用傳統手動推子，刻意製造出坑坑巴巴、剃過一陣子又重新長出的怪平頭。華文創提供

其中最讓造型團隊「傷腦筋到想破頭」的，莫過於柯煒林飾演的角色「趙公道」，許力文笑說，連導演陳玉勳在前期討論時都忍不住問她：「柯煒林就是個型男，到底要怎麼把他用醜？」

劇中「趙公道」為退伍軍人、以踩三輪車維生，又不太打理自己，因此造型團隊設定趙公道是「自己理髮」，特別使用傳統手動推子，刻意製造出坑坑巴巴、剃過一陣子又重新長出的怪平頭，再搭配日曬與粗糙妝感，讓原本的型男形象徹底消失。

挖史料還原50年代服裝風格！創造立體時代風景

本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日分享幕後細節，透露劇組為了讓角色真正活在1950年代，在髮型、膚色、服裝與群眾造型上投注極大心力。華文創提供

年代片中極為關鍵的群眾造型同樣是一大挑戰，劇組在有限預算下，仍努力從史料、老照片與田野調查中還原50年代的服裝邏輯，包含孩童穿著的「麵粉袋褲」、不同身分階層的衣著差異，及當年嚴格的髮禁規定。從小朋友的平頭與西瓜皮，到榮町街景中攤販與行人的細緻區分，皆是反覆溝通、沙盤推演後的成果，在大銀幕上呈現出可信而立體的時代風景。



回到原文

更多鏡報報導

奈良美智來台如願看《大濛》！這一幕忍不住淚崩 喊話：希望在日本上映

33歲柯煒林罹肺腺癌四期「每天吃鏢靶藥」 親吐健康現況！自認：不是病人

9m88香豔「大腿舞」引爆狼嚎吼叫！背後推手竟是「台灣碧昂絲」