《大濛》、《聰明鎮》等逾 260 作品亮相新加坡ATF 文策院攜業者進軍亞洲最大影視內容市場展

【記者蔡富丞/綜合報導】亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF）將於 12 月 2 日至 5 日在新加坡盛大舉行。文化內容策進院（文策院）今年再度策劃臺灣館，並精心舉辦「國際買家交流午宴」、「臺灣館交流活動」等，期盼透過策略性規劃，精準對接國際市場與買家，除了提升臺灣影視作品的曝光，促成版權銷售，也藉由與國際買家的連結，加深合作網絡，將臺灣文化內容拓展至國際市場。

ATF 為亞洲最大的影視內容市場展，備受業界關注，為了把握市場商機與作品曝光機會，今年臺灣館匯集 92 間臺灣業者，帶來超過 260 部從金馬獎入圍及得獎作品到熱門話題影集作品重磅參展！為展現對此次參展的重視，文策院院長王敏惠亦將出席展會，協助掌握國際市場需求，並促成臺灣內容與全球買家及合作方的策略接軌。

文策院董事長王時思指出，ATF 是亞洲關鍵的市場展之一，今年臺灣團隊的準備充滿能量與信心，期待有更多國際買家看見臺灣內容的多樣性與創作深度，也讓世界感受到臺灣在跨國合製與國際投資上的巨大潛力。文策院將持續作為臺灣內容走向世界的推動者，為業者們帶來更多版權交易、合製與跨國投資的機會。

參展作品在電影方面，包含了獲得 2025 金馬獎〈最佳原著劇本〉、〈最佳美術設計〉、〈最佳造型設計〉，以及〈最佳劇情片〉四項大獎《大濛》，連結臺灣與菲律賓兩地文化，述說移工故事的《丟包阿公到我家》，以及臺灣首部高樓逃生災難電影《懸命一線》等，期盼吸引國際市場的高度聚焦。

在劇集方面，包含了改編網紅宅女小紅的話題作品《何百芮的地獄戀曲》，改編伊藤潤二作品、由知名女星梁詠琪與人氣演員陳姸霏攜手主演的《聰明鎮》，以及《女鬼橋》系列導演奚岳隆新作《凶宅專賣店》等。電視節目則包括了由苗可麗、花花、曾莞婷及周曉涵等人氣女星領銜，帶領觀眾一路探索奢華旅程的驚喜與魅力的《驚奇旅明星》，以及展現臺灣廚師技藝與料理文化的《星廚之戰》與明星陪伴毛小孩生活的《萌寵明星粗乃玩》等。

備受期待的重點活動「國際買家交流午宴」，將由滷沙沙動畫、冉色斯動畫、前景娛樂、采億動畫影業，以及趣放娛樂的五位專業人士，分別向國際買家、產業人士介紹作品，為臺灣內容創造更多跨國合作與銷售契機。

此外，今年臺灣長片企畫案《Forbidden Land》、《Republic of Casino》，以及聚集企畫案《The Life Changers》等也獲選今年 ATF 提案大會，尋求跨國資源機會。由公視與新加坡新傳媒公司共同製作的探險實境節目《列車人生》將於 12 月 4 日舉辦記者會；另外，預計於 2026 年播出的偶像劇《男公館》也將參與「大會主舞台國際作品推介活動」，提升臺灣作品與演員在國際市場的能見度！