《大濛》《聰明鎮》等逾250部作品亮相新加坡 ATF 文策院領軍台灣業者進軍亞洲最大影視內容市集

文策院攜手臺灣精彩作品參展ATF。（圖為電影《大濛》劇照，文策院提供）

亞洲規模最大的影視內容交易平台之一「亞洲電視論壇及內容交易市場展」（Asia TV Forum & Market, ATF）將於12月2日至5日在新加坡登場，臺灣內容再度整隊出海參與盛會。文化內容策進院（文策院）今年續推「臺灣館」品牌，並規劃「國際買家交流午宴」與「臺灣館交流活動」，透過策略性策展與精準媒合機制，爭取臺灣影視作品在國際市場的曝光與版權成交，並深化與全球買家的合作網絡，持續將臺灣多元文化內容推向世界。

臺灣館集結92家業者 攜260部作品進軍亞洲最大市場展

ATF為亞洲最大的影視內容市場展之一，備受國際買家與平台關注。為把握市場商機與作品曝光機會，今年「臺灣館」集結92間臺灣業者，帶來超過260部作品，從金馬獎入圍及得獎電影到熱門話題影集重磅參展。為展現對本次參展的重視，文化內容策進院（文策院）院長王敏惠也將親赴新加坡出席展會，第一線掌握國際市場需求，並協助促成臺灣內容與全球買家及合作夥伴的策略接軌。

文策院董事長王時思表示，ATF是亞洲關鍵的內容市場展之一，今年臺灣團隊準備充足、信心十足，期待有更多國際買家看見臺灣內容的多樣性與創作深度，也讓世界感受到臺灣在跨國合製與國際投資上的巨大潛力。她強調，文策院將持續作為臺灣內容走向世界的推動者，為業者爭取更多版權交易、合製與跨國投資機會。

從金馬得主到話題IP 多元作品搶攻國際目光

本次參展作品橫跨電影、劇集與節目多元類型。電影方面，包括獲得2025金馬獎「最佳原著劇本」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」及「最佳劇情片」四項大獎的《大濛》，連結臺灣與菲律賓文化、描繪移工家庭故事的《丟包阿公到我家》，以及臺灣首部高樓逃生災難電影《懸命一線》等，皆期盼成為國際市場焦點。

劇集方面，則有改編網紅宅女小紅話題作品的《何百芮的地獄戀曲》，改編伊藤潤二作品、由梁詠琪與陳姸霏攜手主演的《聰明鎮》，以及《女鬼橋》系列導演奚岳隆新作《凶宅專賣店》等強檔陣容。電視節目則集結多元魅力，包括由苗可麗、花花、曾莞婷與周曉涵等人氣女星領軍、帶領觀眾探索奢華旅程驚喜的《驚奇旅明星》，展現臺灣廚師技藝與料理文化的《星廚之戰》，以及明星陪伴毛小孩生活的《萌寵明星粗乃玩》等，全面呈現臺灣內容的創意能量。

今年ATF臺灣館將有超過260部熱門話題作品參展。（圖為戲劇《聰明鎮》劇照，文策院提供）

國際買家午宴與提案大會 推進臺灣內容跨國合作布局

備受期待的重點活動「國際買家交流午宴」，將由滷沙沙動畫、冉色斯動畫、前景娛樂、采億動畫影業與趣放娛樂五位專業代表出席，向來自全球的買家與產業人士簡報最新作品與企劃，為臺灣內容爭取更多跨國合製、授權與銷售契機。

此外，今年臺灣長片企畫案《Forbidden Land》《Republic of Casino》，以及聚集企畫案《The Life Changers》等，也入選ATF提案大會名單，積極尋求跨國資源與投資合作。由公視與新加坡新傳媒公司共同製作的探險實境節目《列車人生》將於12月4日舉行記者會；預計於2026年播出的偶像劇《男公館》亦將參與「大會主舞台國際作品推介活動」，進一步提升臺灣作品與演員在國際市場的能見度。

