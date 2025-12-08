《大濛》范春賣燈具影射歷史人物？凌宗魁曝「台裔」建築師彭士佛祖父是下令在台灣街上開槍殺人的彭孟緝！直喊：有人去換個姓當市長、賣燈具怎麼了？

以台灣白色恐怖時期為背景的喜劇電影《大濛》，講述民國40年代（1951至1960年），台灣百姓的生活樣態與社會風氣。其中，特務頭子范春心狠手辣，最後的善終結局是跑去賣燈具，引起討論，不少人想知道這一角色，是還原哪一位歷史人物。對此，建築學者凌宗魁昨（7日）點出，編劇團隊用「范春」這個角色，反映一整個殖民統治集團階層。

凌宗魁昨日於臉書發文提到，網路上有不少人在問，《大濛》裡的范春後來去賣進口燈具，「這樣善終的結局是在影射什麼真實的歷史人物嗎？」凌宗魁表示，最近有一則建築界和博物館界的大新聞，1992年啟動建館計畫、2003年舉辦國際競圖的大埃及博物館，終於落成並於2025年11月1日開幕。

廣告 廣告

凌宗魁指出，台灣出生的「台裔」建築師彭士佛，當年打敗全世界其他1000多組參加競圖的團隊，發揮創意實踐理念完成鉅作。彭士佛受訪時，滿面春風的中英夾雜說明設計理念還融入「儒家的中庸之道」。不過，凌宗魁直言，新聞沒有說的是，「彭士佛的祖父就是前台灣省政府委員彭孟緝」。

凌宗魁提及，彭孟緝當年命令軍隊在街道上對行人開槍，召集事件處理委員會到市政府開會然後集體屠殺，把搭乘火車的乘客逼到高雄車站的地下通道掃射，一發子彈解決不了問題，就用三萬發，「因血染愛河而鼎鼎大名的高雄屠夫，此人出身黃埔軍校第5期砲兵科，派系屬軍統」。

凌宗魁表示，在日中戰爭和國共內戰，彭孟緝都沒什麼戰功建樹，「但在前總統蔣介石剛來台灣驚慌未定時，他每天早上親送鷄湯到官邸給蔣介石，因而深得寵幸」。凌宗魁續指，彭孟緝後因擔任台灣高雄要塞司令的「平亂」手腕，受蔣介石賞識，還參與澎湖七一三事件、師大四六事件、清鄉等對平民的「掃蕩」，「強硬兇殘的手段成就了他的歷史定位和人生成就」。

凌宗魁指出，彭孟緝歷任台灣防衛司令、台灣警備司令、台灣保安司令、陸軍總司令、參謀總長、駐泰國大使、駐日本大使、總統府戰略顧問。凌宗魁說，前總統蔣經國的行政幹才吳國楨，曾一再告誡「此人獐頭鼠目不可重用」、作家李敖也曾批評彭孟緝「因為來台灣最早、主持情報機關最久，所以一手造出的冤案、假案、錯案最多」，甚至到任泰國大使時都還在指揮特務製造冤案，滿手血腥但終究位極人臣頤養天年。

凌宗魁接續點出，彭孟緝兒子彭蔭剛是中航董事長及海基會董事、彭蔭萱是出身貝聿銘事務所的「知名」建築師。凌宗魁質疑，說彭蔭萱之子彭士佛是「台裔」建築師，「我想對台灣歷史有粗略理解的人和彭士佛本人都不會同意吧？」

凌宗魁提及，漫畫家杜福安的作品《漫畫臺灣歷史——現代化之路》中，不需要否認彭士佛的成就，「但也不應忘記他的家族應該背負的道德責任」。最後，有關《大濛》的范春在影射誰，凌宗魁表示，「其實編劇團隊非常高明，用這個角色反映一整個殖民統治集團階層，忠於自身利益犧牲他人所換取的集體優渥命運，還有人去換個姓在當市長呢（指台北市長蔣萬安）！賣燈具怎麼了嗎？」

（圖片來源：維基百科、凌宗魁臉書）

更多放言報導

喻《斯卡羅》如「照妖鏡」！府發言人：照出台灣「教育黑洞」！「黃帝」史料都比《斯卡羅》多

補上錯過的台灣史！《斯卡羅》原著陳耀昌點出：李仙得扮演「結束羅妹號」、「挑起牡丹社事件」雙重角色