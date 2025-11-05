《大濛》試片李烈、九把刀全場淚崩 柯煒林堅強抗癌抵台直呼「好想台灣」

《大濛》今日同步舉行大型媒體試片，導演陳玉勳（中）、監製葉如芬（右）與監製李烈（左）一同吃著電影的象徵物燒餅。華文創 提供

入圍本屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎的電影《大濛》，今（五）日舉行大型媒體試片，角逐本屆金馬影帝的香港男星柯煒林在坦承罹患肺腺癌四期後，始終堅定抗癌。他為了親自宣傳電影並參與金馬活動，今日首度飛抵台灣。甫下飛機的柯煒林便笑著說：「好想台灣啊！」更直呼：「這是我非常珍惜的作品，也是非常重要的一段旅程！」

電影試片同步舉行映後活動，導演陳玉勳、監製葉如芬與監製李烈「黃金鐵三角」出席。監製李烈哽咽表示：「看見柯煒林在片中說『走囉！』的那一刻，就感動得快哭出來。」監製葉如芬也說：「這部片的製作過程非常辛苦，很謝謝勳導寫出這樣的故事。」

廣告 廣告

導演陳玉勳則回憶創作時的心情：「當初創作時，覺得有股神秘的力量在引導我。看了許多資料後常常失眠，午夜時分彷彿又回到那個場景，於是想透過電影告訴大家，也很感謝兩位監製，以及劇組每一位成員的用心。」

陳玉勳一度說到哽咽，他表示自己4年來都專注在《大濛》心無旁騖，直說今天媒體首映後，他好像也能從曾敬驊藏身的那片甘蔗田中走出來了。

《大濛》電影講述一九五〇年代柯煒林飾演的趙公道與方郁婷飾演的阿月因緣相遇，發展出一段動人情誼。方郁婷回憶正式開拍前兩人僅在訓練腳踏車動作戲時見過一次面，並稱讚他是位大暖男：「他很貼心，如果有腳踏車要衝過來他都會要我注意並小心。」

柯煒林與方郁婷在《大濛》中有一段動人情誼。金馬執委會提供

她笑說自己個性害羞，多半是由柯煒林主動搭話，「我們有時會用英文聊天，他還教我用廣東話講『月亮』。」柯煒林則形容與方郁婷對戲「像是兩個個性倔強的人在互相逗弄」，笑稱對戲時總覺得方郁婷的表情自然又可愛，足見兩人戲裡戲外好感情。

除柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊動人演出外，《大濛》客串卡司也驚喜連連。金馬男星劉冠廷與林美秀繼《消失的情人節》後再度與陳玉勳導演合作。林美秀在片中飾演由9m88率領的彩蝶歌舞團「七仙女」舞團團長阿秋姨，並親自替七仙女編舞；而劉冠廷則化身真實人物原型、號稱「廖添丁二世」的飛賊高金鐘，在片中飛簷走壁、劫富濟貧，登場氣勢逼人。

導演九把刀則分享：「我坐在陳玉勳導演旁邊，看完電影我在他面前輕輕鼓掌，結果他害羞地逃走，不到十秒我的眼淚就大爆發！」華文創 提供

《大濛》的映後活動引發熱烈迴響，眾多導演、影評人與知名人士皆到場觀影。導演沈可尚映後動容盛讚：「看完久久無法言語，台灣電影有你們真好！」導演九把刀則分享：「我坐在陳玉勳導演旁邊，看完電影我在他面前輕輕鼓掌，結果他害羞地逃走，不到十秒我的眼淚就大爆發！」

導演林君陽也深受觸動地表示，那曾經的故事一直在湮沒在土裡、沒在風裡、沒在大濛裡，每一個小人物也是蒸散在雲霧裡的水滴，成了我們這些他人眼裡的風景。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／邵奕玫驚曝高中暗黑內幕認會自殘「拔頭髮」 為圓星夢「宮鬥劇」真實上演

被控介紹謝侑芯「接局」假閨蜜 雪碧曝最後對話：當下起雞皮疙瘩

曾與黃明志、謝侑芯拍MV 黃秋生聞命案超「震驚」曝兩人最後聯絡細節