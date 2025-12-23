《大濛》話題熱度高 PTT電影版「禁止討論」原因曝

娛樂中心／綜合報導

電影《大濛》上映後，好評不斷。（圖／華文創提供）

日前電影《大濛》熱度高，社群或部分政治人物都有討論。不過知名網路論壇「PTT」電影版宣布禁發《大濛》相關內容，原因是貼文下面常常會出現「政治推文吵架」，還是可發表心得，但會看內容決定「是否空洞洗版引戰」，禁令一出引發各方意見。

《大濛》在強片接連上映的競爭局勢下，口碑持續發酵，滿座率居高不下，各地場次屢傳完售佳績。同為影視人的王小棣，轉貼陳玉勳導演PO文，對方表示《大濛》的宣傳預算很低，「根本沒有錢請網軍」，都是靠著熱情的觀眾自發性的PO文產生了口碑、突破同溫層。

陳玉勳也說，一些媒體非常幫忙、電影院也很支持，都是帶動熱度原因之一，「我從來沒有拍過討論熱度這麼高的電影，有點嚇到」，從政治人物到小吃攤客人都能對這部電影發表自己的看法。

《大濛》是劉冠廷（右）繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演（左）合作，雖僅有兩場戲，他仍做足功課。（圖／華文創 提供）

《大濛》獲得各方熱議；而PTT電影版卻宣布禁發《大濛》內容，版主表示：「大濛11／27上映，現在12／21，宣傳已經足夠。」有時《大濛》相關貼文下面，常常都是政治推文吵架，罵藍、罵綠、罵白都有；版主強調，心得文能發，但會看內容決定是否空洞洗版引戰。

禁令引發各方意見討論，有人支持「支持，根本就固定幾個在連推補血」、「感謝板主處置明快」，也有人反對「如果管理照這標準，那其他電影又吵架也是比照辦理嗎？」「我是覺得，下檔再禁比較有理」。

