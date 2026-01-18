《大濛》讀秒破億 600人幫柯煒林暖壽

劉冠廷（左起）、柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊昨出席《大濛》「油條合影場」，實現與影迷的約定。華文創提供



《大濛》上映逾2個月，票房朝破億目標邁進，前天（1╱17）起一連2天舉辦3場大型回饋活動，逾2000個名額幾乎秒殺，飾演「趙公道」的柯煒林一結束香港工作便直飛來台加入簽名會活動，片商特別準備蛋糕為22 日迎來 34 歲生日的他暖壽，現場超過 600 名觀眾齊唱〈生日快樂歌〉，他感性分享：「2年前殺青時也剛好是生日，2年後能這樣跟大家見面，真的覺得很不可思議。」

簽名會現場反應熱烈，飾演「阿月」的方郁婷自爆已「7刷」，導演陳玉勳逗趣回應：「妳好自戀。」飾演姊姊「阿霞」的9m88 則感性表示：「現在電影上映超過1個月，今天還有那麼多的觀眾朋友來到現場支持，我覺得真的非常開心。」

導演陳玉勳（右）驚喜現身替柯煒林慶生。華文創提供

由於簽名會在晚間9點舉行，劉冠廷打趣透露：「通常這個時間，我應該在床上陪兒子睡覺，托勳導的福，讓我可以站在這邊跟大家見面。」更引用角色「高金鐘」經典台詞「錢這個東西就好像流水」，幽默呼籲影迷持續陪伴《大濛》一路邁向破億里程碑。

飾演哥哥「育雲」的曾敬驊昨加入「油條合影場」，9m88風趣引用故事內容催票：「差一點就要把阿雲的屍體找回來了，差大家的錢，籌備一下就要破億了，所以麻煩大家幫我們找回弟弟跟哥哥。」劉冠廷也逗趣表示：「終於可以像雨水、霧慢慢累積成破億的大雲，今天曾敬驊有來，代表錢快要籌到可以贖回來了。」曾敬驊非常開心將搜集到第3部主演的破億電影。

