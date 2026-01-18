《大濛》超持久！上映2個月票房破億倒數 奶爸劉冠廷請假「放風」

【緯來新聞網】方郁婷、柯煒林主演電影《大濛》票房持續齊飛，上映至今逾2個月，票房一路朝破億目標邁進，本周一連舉辦3場大型回饋活動，集結片中主角之外，9m88、曾敬驊、劉冠廷等人都賣力參與「簽名會」、「油條合影場」到「手帕場」，尤其是柯煒林，香港工作結束就馬上飛來台灣。劉冠廷為了宣傳，特地向妻小請假，難得晚上還在外放風。

劉冠廷、9m88、柯煒林、方郁婷賣力跑活動。（圖／華文創提供）

活動消息曝光後，3場電影票幾乎秒殺，甚至出現黃牛票流竄情況，對此盛況，導演陳玉勳也直言「出乎我的意料」，並感動表示：「一切都很有緣分。」



為與觀眾共享票房持續攀升的喜悅，方郁婷、柯煒林、9m88、劉冠廷於17日晚間齊聚西門國賓鉅院廳，與現場超過600名影迷逐一簽名互動。其中，在片中飾演「趙公道」的柯煒林， 17 日一結束香港工作便直飛來台，一落地還未來得及休息，便直奔戲院加入簽名會活動，即便行程緊湊，仍難掩興奮之情，與粉絲熱情互動、誠意十足。



柯煒林將於22日迎來34歲生日，片商特地準備生日蛋糕，現場觀眾齊唱〈生日快樂歌〉，氣氛溫暖動人。他感性分享：「兩年前殺青時也剛好是生日，兩年後能這樣跟大家見面，真的覺得很不可思議。」

導演陳玉勳（右）替柯煒林慶生。（圖／華文創提供）

談及票房即將邁向破億里程碑，柯煒林則信心表示：「我從一開始就對每一位工作人員、演員朋友都很有信心。希望大家能繼續陪我們走下去。」



片中飾演「阿月」方郁婷於映後分享，自己已經「7刷」《大濛》，導演陳玉勳隨即逗趣回應：「妳好自戀。」一句話立刻引爆全場哄堂大笑。飾演姊姊「阿霞」的9m88 則感性表示：「現在電影上映超過一個月，今天還有那麼多的觀眾朋友來到現場支持，我覺得真的非常開心。」



由於簽名會於晚間9點舉行，劉冠廷也打趣透露：「通常這個時間，我應該在床上陪兒子睡覺，托勳導的福，讓我可以站在這邊跟大家見面。」他笑說，很少在這麼晚可以看到這麼多人，真的非常開心。最後，劉冠廷更引用片中由他所飾演的「高金鐘」的經典台詞「錢這個東西就好像流水」，幽默呼籲影迷持續陪伴《大濛》一路邁向破億里程碑。

劉冠廷（左起）、柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊吃油條。（圖／華文創提供）

「油條合影場」於今（18）日登場，片中飾演哥哥「育雲」的曾敬驊也加入回饋陣容，眾人拿著電影經典橋段出現的油條，與近300名影迷合影。

此外，9m88風趣引用故事內容向大家催票房：「差一點就要把阿雲的屍體找回來了， 差大家的錢，籌備一下就要破億了，所以麻煩大家幫我們找回弟弟跟哥哥！」



劉冠廷今天再度特地向家中妻小「請假」，逗趣表示：「終於可以像雨水、霧慢慢累積成破億的大雲，今天曾敬驊有來，代表錢快要籌到可以贖回來了！」在一旁的曾敬驊透露非常開心，讓他即將搜集到第3部主演的破億電影。《大濛》全台持續熱映中。

