《大濛》超持久！上映2個月票房破億倒數 奶爸劉冠廷請假「放風」
【緯來新聞網】方郁婷、柯煒林主演電影《大濛》票房持續齊飛，上映至今逾2個月，票房一路朝破億目標邁進，本周一連舉辦3場大型回饋活動，集結片中主角之外，9m88、曾敬驊、劉冠廷等人都賣力參與「簽名會」、「油條合影場」到「手帕場」，尤其是柯煒林，香港工作結束就馬上飛來台灣。劉冠廷為了宣傳，特地向妻小請假，難得晚上還在外放風。
劉冠廷、9m88、柯煒林、方郁婷賣力跑活動。（圖／華文創提供）
活動消息曝光後，3場電影票幾乎秒殺，甚至出現黃牛票流竄情況，對此盛況，導演陳玉勳也直言「出乎我的意料」，並感動表示：「一切都很有緣分。」
為與觀眾共享票房持續攀升的喜悅，方郁婷、柯煒林、9m88、劉冠廷於17日晚間齊聚西門國賓鉅院廳，與現場超過600名影迷逐一簽名互動。其中，在片中飾演「趙公道」的柯煒林， 17 日一結束香港工作便直飛來台，一落地還未來得及休息，便直奔戲院加入簽名會活動，即便行程緊湊，仍難掩興奮之情，與粉絲熱情互動、誠意十足。
柯煒林將於22日迎來34歲生日，片商特地準備生日蛋糕，現場觀眾齊唱〈生日快樂歌〉，氣氛溫暖動人。他感性分享：「兩年前殺青時也剛好是生日，兩年後能這樣跟大家見面，真的覺得很不可思議。」
導演陳玉勳（右）替柯煒林慶生。（圖／華文創提供）
談及票房即將邁向破億里程碑，柯煒林則信心表示：「我從一開始就對每一位工作人員、演員朋友都很有信心。希望大家能繼續陪我們走下去。」
片中飾演「阿月」方郁婷於映後分享，自己已經「7刷」《大濛》，導演陳玉勳隨即逗趣回應：「妳好自戀。」一句話立刻引爆全場哄堂大笑。飾演姊姊「阿霞」的9m88 則感性表示：「現在電影上映超過一個月，今天還有那麼多的觀眾朋友來到現場支持，我覺得真的非常開心。」
由於簽名會於晚間9點舉行，劉冠廷也打趣透露：「通常這個時間，我應該在床上陪兒子睡覺，托勳導的福，讓我可以站在這邊跟大家見面。」他笑說，很少在這麼晚可以看到這麼多人，真的非常開心。最後，劉冠廷更引用片中由他所飾演的「高金鐘」的經典台詞「錢這個東西就好像流水」，幽默呼籲影迷持續陪伴《大濛》一路邁向破億里程碑。
劉冠廷（左起）、柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊吃油條。（圖／華文創提供）
「油條合影場」於今（18）日登場，片中飾演哥哥「育雲」的曾敬驊也加入回饋陣容，眾人拿著電影經典橋段出現的油條，與近300名影迷合影。
此外，9m88風趣引用故事內容向大家催票房：「差一點就要把阿雲的屍體找回來了， 差大家的錢，籌備一下就要破億了，所以麻煩大家幫我們找回弟弟跟哥哥！」
劉冠廷今天再度特地向家中妻小「請假」，逗趣表示：「終於可以像雨水、霧慢慢累積成破億的大雲，今天曾敬驊有來，代表錢快要籌到可以贖回來了！」在一旁的曾敬驊透露非常開心，讓他即將搜集到第3部主演的破億電影。《大濛》全台持續熱映中。
更多緯來新聞網報導
胡瓜差點吃虧！曝一家三口主持酬勞 小禎16歲愛女出道堅持「不露」
蕭淑慎小15歲尪遭控騙財又騙上床 梁軒安急發聲明「配偶均知」
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 50
穩交圈外人！謝忻搶黃沐妍捧花「脫鞋暖身」超拚 跳飛接殺畫面被拍
女星黃沐妍（小豬）昨（17日）舉辦婚禮，不少圈內友人都現身參加，而女星謝忻也是座上嘉賓，她釋出不少婚禮的花絮，尤其謝忻為了搶捧花還「脫鞋暖身」，驚人畫面全都被拍下。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
「火雲邪神」傳死訊！《功夫》男星梁小龍離世享壽77歲 親友證實了
據了解，梁小龍生於香港貧寒家庭，與祖母相依為命，住在九龍油麻地區，曾學詠春、空手道 ，15歲開始做替身演員，拍過多部電視劇及電影，包括《生龍活虎》、《大俠霍元甲》、以及1982年電視劇《陳真》，他演繹劇中的陳真為人所熟悉。80年代中期，梁小龍一度返回中國大陸...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 4
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 24
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 12
濱崎步罕爆氣！怒喊別軟弱「準備要嚐到血」 歌迷嚇傻：20幾年第一次見
日本歌壇天后濱崎步，真的動怒了，因為原定去年11月29日原定在上海舉行的演唱會，臨時遭中國主辦方取消，最終在「零觀眾」的狀況下完成演出，當時就引發各界關注。事隔近兩個月，濱崎步17日再度於社群平台主動提起此事，語氣不再圓融，態度明顯強硬，直接攤牌：「什麼是謊言、什麼是原因，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 31
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 11 小時前 ・ 6
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 6 小時前 ・ 4
李運慶反擊了！親揭洪詩「為失智公公把屎把尿」真相 嗆：動個腦不難
藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，2022年3月修成正果，育有2個寶貝女兒。近來有網友翻出李運慶胞兄去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，沒想到引來兩派網友戰翻，有網友氣到至李運慶社群開轟：「準備跌落神壇」，也意外釣出李運慶本人回應了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
竇驍、何超蓮婚變傳1年半首同框 昔遭指娘家不給金援
香港賭王千金何超蓮2023年與大陸男星竇驍結婚，兩人一舉一動始終備受矚目，但各自工作忙碌，經常分隔兩地，社群上也鮮少見到兩人同框，因此小倆口在結婚一年後，就不斷出現婚變傳聞。沒想到近日夫妻倆罕見合體，更大方曬出勾手合照，立刻掀起熱烈討論。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《綜藝大集合》爆回收來賓紅包！要胡瓜自掏腰包來補？親友心疼：被民視羞辱太久
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導綜藝大哥胡瓜與民視的合約爭議再掀話題。胡瓜近來證實，自己目前與《綜藝大集合》並未簽訂正式合約，改採「做一集、領一集」...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
朱孝天曬F4合照釋善意？ 言承旭感謝好友卻不見他名字
朱孝天過去與唱片公司「相信音樂」交惡，被排除在F4其餘三位成員與五月天阿信的合作活動之外。他曾公開表示與其他成員關係不深，甚至形容三人為「悶聲發大財」，更坦言未來不會再見。此次重曬合照，有網友質疑是否有意重修舊好，也有人認為只是對粉絲的回應。在「F✦FOREVER恆...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 3
洪詩照顧公公！網酸「女方錯嫁」李運慶還原看護真相：是你嫁嗎？
娛樂中心／巫旻璇報導藝人李運慶與妻子洪詩近日成為討論焦點。事件起於李運慶的哥哥去年10月在社群平台發文，公開感謝洪詩長期照料罹患失智症父親的付出，該貼文近日被網友翻出後，引來部分質疑聲浪，認為有「孝道外包」、將照顧責任轉嫁給弟媳之嫌，相關討論持續發酵。對此，洪詩先前發表長文說明來龍去脈，直言自己並未將照顧視為多麼偉大的事，「當時只是照顧男友的爸爸」。隨著爭議升溫，李運慶也於18日親自在社群平台留言區回應多名網友的質疑，試圖為事件畫下句點。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《功夫》火雲邪神梁小龍離世！親友證實：正準備告別式 武打影星殞落
資深武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，消息已由親友證實。家屬目前低調處理後事，告別儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行，相關細節未對外多作說明。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 66
產後真實告白！劉品言「打掉重練」 認了外貌焦慮：找不到穿得下的衣服
藝人劉品言升級當媽媽，在邁入新的一年之際，在社群平台發長文分享心聲。她坦言，在適應「升級版日常」的過程中感受到了焦慮，更直白地說現在的自己還不是滿意的樣子，甚至站在衣櫃前苦惱「找不到穿得下的衣服」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 10
珍妮佛勞倫斯談選角心酸 因「不夠漂亮」錯失角色輸給瑪格羅比
奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日在節目上意外揭開的一段好萊塢選角秘辛。她提到網路輿論與某些外界負評，可能是導致她與《從前，有個好萊塢》經典角色「莎朗蒂」擦身而過的原因。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 8
許瑋甯10年前長腿辣照出土！身形一對比 網看傻：時間被偷了嗎？
女星許瑋甯從模特兒轉戰戲劇圈，表現亮眼的她也榮獲金鐘獎的肯定，至於感情方面則是與邱澤合作電影擦出愛火，並於去年（2025）誕下一子，今（17日）許瑋甯在社群中曝光10年前舊照，幾乎沒什麼變的外型，讓大家震驚不已。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2