《大濛》躍升億級大片 劉冠廷盼續演外傳

電影《大濛》憑藉深刻情感與動人故事持續口碑發酵，感動無數觀眾，更掀起自發邀請陌生人一同觀影的溫暖風潮，甚至有人超過30刷，30日正式宣布，全台累積票房突破億元大關，繼奪下第62屆金馬獎最佳劇情片後再傳捷報，也成為暌違14年再度破億的金馬最佳劇情片。

《大濛》為2025年第5部破億國片，導演陳玉勳感性比喻，這就像一架靠眾人吹氣才能飛遠的紙飛機，感謝觀眾一路相挺。監製葉如芬表示，一步一腳印走到破億，最開心的是吸引平時不常進戲院的觀眾，監製李烈也認為，能引發大量討論，本身就是對電影人最重要的成就，也期許繼《大濛》之後，熱映中的《冠軍之路》，以及今年賀歲檔強片《功夫》、《雙囍》能相繼破億，迎來屬於國片的「黃金年」。

主演們同樣深受感動。9m88表示，感受到影迷的熱情後，更體會拍電影的使命感，也更加相信溫柔的力量；曾敬驊直言角色被觀眾記住是件幸福的事；方郁婷則難忘映後觀眾分享對前人的感謝，直呼溫暖。柯煒林形容宣傳旅程彷彿被「好好接住」，相信作品仍將在世界各地延續感動，劉冠廷也笑喊期待導演實現破億後續寫高金鐘（片中飾演角色）故事的承諾。