《大濛》逼哭千人手帕全濕 柯煒林抗癌魔：好想台灣

《大濛》導演陳玉勳（中）、監製葉如芬（右）與監製李烈一同吃著電影的象徵物燒餅。華文創提供



《大濛》入圍第62屆金馬獎「最佳劇情片」等11項大獎，導演陳玉勳、監製葉如芬與監製李烈昨（11╱5）出席映後活動，2場共湧入千名觀眾的手帕全被哭濕，角逐影帝的港星柯煒林也首度飛抵台灣，一下飛機便笑著說：「好想台灣啊！」他表示能來台宣傳「意義非凡」，「這是我非常珍惜的作品，也是非常重要的一段旅程」。

柯煒林7月坦承罹患肺腺癌四期後始終堅定抗癌、積極面對病魔，為宣傳電影並參與金馬活動特地來台，李烈哽咽表示：「看見柯煒林在片中說『走囉！』的那一刻，就感動得快哭出來。」葉如芬也說：「這部片的製作過程非常辛苦，很謝謝勳導寫出這樣的故事。」

廣告 廣告

《大濛》播畢後，全場淚水不止。華文創提供

陳玉勳則回憶創作時的心情：「當初創作時，覺得有股神祕的力量在引導我，看了許多資料後常常失眠，午夜時分彷彿又回到那個場景，於是想透過電影告訴大家，也很感謝2位監製以及劇組每1位成員的用心。」

《大濛》講述1950年代柯煒林飾演的趙公道與方郁婷飾演的阿月因緣相遇，發展出一段動人情誼，她回憶開拍前2人僅在訓練腳踏車動作戲時見過1次面，「他很貼心，如果有腳踏車要衝過來他都會要我注意並小心」。她自爆個性害羞，多半是由他主動搭話，「我們有時會用英文聊天，他還教我用廣東話講月亮」。柯煒林則形容與她對戲「像是2個個性倔強的人在互相逗弄」，總覺得她的表情自然又可愛。《大濛》11月21日至11月23日舉行感動口碑場，11月27日全台上映。

更多太報報導

黃迪揚聞薛仕凌閃兵秒回「我有當兵」 拿海巡月俸買人生首支iPhone

王心凌親揭與吳克群關係 認有「親密伴侶」

黃秋生曾與黃明志、謝侑芯拍MV 震驚他捲命案曝最後對話