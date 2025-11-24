《大濛》金馬包5大獎！口碑場破400萬票房 柯煒林暴紅

電影《大濛》在金馬獎獲得5項大獎的佳績後，口碑場票房已突破400萬，展現強勁的市場表現。這部以50年代白色恐怖為背景的電影，被譽為台灣版的《我只是個計程車司機》，透過動人的敘事手法重新詮釋歷史。片中飾演廣東退伍軍人趙公道的香港演員柯煒林，不僅憑藉精湛演技獲得觀眾讚賞，其在金馬獎紅毯上展現的活潑自然風格更讓人氣急速攀升。

柯煒林在金馬獎上的表現圈粉很多影迷。（圖／TVBS娛樂組攝、牽猴子提供）

《大濛》在11月21日至23日的口碑場中，全台票房已突破400萬，獲得觀眾熱烈迴響。這部作品在金馬獎上斬獲最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計以及觀眾票選最佳影片獎等5項大獎，成績斐然。柯煒林在接受《TVBS新聞台》專訪時分享了他如何揣摩角色的過程，他表示為了準確呈現廣東腔調的國語，特地向不太會說國語的父親請教，學習其獨特的口音和語調。「我問我爸，因為我爸不太會國語，所以我都跟他說這個怎麼唸，我就學他的那個口音，找那個調。」柯煒林說道。

廣告 廣告

方郁婷（左）飾演從嘉義北上的小女孩，遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／牽猴子提供）

柯煒林在金馬獎紅毯亮相時，以滿滿的可愛和活潑形象贏得了觀眾的喜愛，許多初次見到他的觀眾笑稱他很像一隻活潑的大狗狗。在電影中，柯煒林飾演的趙公道角色有著深刻的背景設定，他在片中有一段台詞：「終於生下我時，我爹高興地不得了，哭說老天總算給他一個公道。」這段台詞生動地呈現了角色的歷史背景。

《大濛》被影評人高度評價為「為沉痛歷史找到一個重新被訴說的故事」，與韓國電影《我只是個計程車司機》相提並論，顯示其在處理歷史議題上的深度與感染力。

張震奪下金馬62影帝。（圖／趙世平攝）

此外，本屆金馬獎的電視收視也創下佳績，張震獲得影帝的致詞時刻成為收視最高點，達2.71，范冰冰獲得女主角並電話連線的片段緊追在後，達2.61，而黃奇斌和孫盛希的表演則有2.58的收視率。整體而言，本屆金馬獎電視加上網路的總收視人口達664多萬人，留下不少令人難忘的名場面。

更多 TVBS 報導

金馬獎2025／張震6度入圍PK張孝全3搶帝座 藍葦華、柯煒林首戰金馬影帝

范冰冰封后「視訊領獎」畫面曝 導演：簽證6天前已準備好

超催淚！曾敬驊奪男配「想帶父母出國」 曝幼時被稱「愛哭的」

金馬62／柯煒林被誇像JYP+許光漢 李安虧陳玉勳「不聽老師話有出息」

