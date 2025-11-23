《大濛》金馬大贏家！今年逾7獎項只差一票 近年最接近

金馬獎第62屆最大贏家是陳玉勳執導的電影《大濛》，該片入圍11個獎項，最終獲得最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4項大獎，另外還贏得會外賽的「觀眾票選獎」。金馬執委會執行長聞天祥透露今年評選過程競爭激烈，多達7項獎項都是以一票之差決勝負，包括最佳劇情片和導演獎在內，創下近年來最接近的競爭紀錄。《大濛》在最佳劇情片的角逐中以一票險勝《眾生相》，成為本屆金馬獎最耀眼的作品。

《大濛》成為金馬62最大贏家。（圖／TVBS）

《大濛》以白色恐怖時期為背景，描述民國40年代小人物的悲喜故事，獲得評審青睞奪下最佳劇情片獎。聞天祥揭露最佳劇情片的評選過程相當激烈，最後階段是《大濛》與《眾生相》競爭最終名額，《大濛》最終以一票險勝。他強調這是近幾年來他見過最多8比7、一票之差的情況，連評審團都對此感到訝異。一票之差決勝負的獎項還包括改編劇本、美術、剪輯、動畫短片、新演員和導演獎。

《眾生相》導演李駿碩一票之差險勝。（圖／金馬執委會提供）

在導演獎的競爭中，《眾生相》導演李駿碩以一票之差贏過張吉安。新演員獎方面，《左撇子女孩》的馬士媛同樣以一票之差擊敗《眾生相》的張迪文。最佳男主角獎由張震以一票險勝柯煒林。唯一全票通過的獎項是最佳女配角，由陳雪甄無異議獲得。

