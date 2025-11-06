《大濛》金馬開幕首映 方郁婷遭爆剪西瓜頭哭慘 柯煒林誇「靠她帶戲」

2025金馬影展今天(6日)正式開跑，由國片《大濛》打頭陣擔任開幕片。導演陳玉勳偕監製李烈、葉如芬與主演柯煒林、方郁婷一同出席首映會。陳玉勳誇方郁婷是「演技天才」，男主角柯煒林也大讚：「都是方郁婷帶著我入戲。」兩人對手戲火花十足，是全片一大亮點。

《大濛》入圍本屆金馬獎11項大獎，包括最佳劇情片、最佳男女主角等，是陳玉勳導演的最新力作。電影由方郁婷、香港演員柯煒林、9m88與曾敬驊主演，以白色恐怖時期為背景，講述嘉義少女「阿月」與廣東退伍車伕「趙公道」在亂世中的患難情誼。片中融合陳玉勳招牌的草根幽默，配上盧律銘時而詼諧、時而緊湊的配樂，細膩還原早年台灣的時代氛圍。試片後口碑熱烈，影人一致好評。

首次被邀為金馬影展開幕片，陳玉勳相當開心。金馬執委會更滿足導演的「夢想」，特別安排他與劇組人員一起拿著大紅球剪綵，現場笑聲不斷。

談到拍片趣事，陳玉勳爆料，方郁婷為了角色「阿月」剪成西瓜頭，覺得很醜，又看到9m88定妝超漂亮，當場爆哭；柯煒林也笑說，方郁婷只要一收工就立刻用帽T把頭包得緊緊的。

方郁婷說，為了演好角色，她努力練台語，原本一句都不會，都是在家和媽媽練台詞，也透過爺爺、奶奶了解過去時代的日常生活。導演陳玉勳誇她「根本天才」，甚至笑說「講台語講得比我還好」。

柯煒林坦言，自己原本對台灣白色恐怖歷史完全不熟，詮釋「趙公道」角色全靠導演調教，尤其靠方郁婷帶他入戲。柯煒林：『(原音)其實是她帶我入戲，我覺得，拍自己的時候還OK，但如果我用以前的方法，或者是那個時候沒有感受那個氛圍的感覺的去跟郁婷去演的話會，有點卡卡的，但是後來慢慢去感受的時候就感覺得到，為什麼導演會說郁婷很棒的東西。』

柯煒林氣色看起來很不錯，完全看不出正在和肺腺癌第四期奮戰，他說在現在就是用標靶藥物去控制自己的病情，「目前一切都還不錯」。

至於曾敬驊雖然戲份不多，但角色關鍵、表現亮眼，他說，拍完《大濛》覺得自己帶走了一些「禮物」。而9m88飾演歌舞團歌女，她坦言因為拍攝題材沈重，拍攝過程很難開心起來，但能參與這樣的一部作品很值得。



曾敬驊、方郁婷、9m88、柯煒林在《大濛》都有精湛演出。(江昭倫 攝)