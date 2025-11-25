《大濛》開5億公約 曾敬驊烤地瓜饗粉

劉冠廷（左）和曾敬驊25日現身台北大巨蛋宣傳新片《大濛》。（陳俊吉攝）

電影《大濛》主演9m88（左起）、方郁婷、柯煒林25日一同出席首映會。（陳俊吉攝）

電影《大濛》25日舉行首映會，導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，演員柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲、陳竹昇、潘麗麗一同出席。《大濛》日前在金馬獎拿下5項獎座，口碑場也好評如潮，終於讓一直對票房成績感到緊張的陳玉勳說：「本以為只能賣300萬，口碑場過後比較放心，也比較沒有那麼焦慮。」

劇組演員們是否有票房壓力？男主角柯煒林笑說：「票房是大人的事情，我們沒有壓力。」曾演出《艋舺》、《雞排英雄》、《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》等破億夯片的蔡昌憲，被譽為「破億吉祥物」，他打趣說：「票房我沒有要扛啦，但是希望可以跟著大家一起慶功宴，謝謝大家給我這個稱號，希望能更響亮。」

劉冠廷撞臉飛賊

至於電影的「票房公約」，陳玉勳跟李烈給出建議，如果能突破5億，曾敬驊要還原片中橋段，跟劉冠廷一起烤地瓜給影迷吃，柯煒林則是車伕角色回歸，騎三輪車繞場謝票，重頭戲女生組由9m88領舞，帶著兩位資深監製葉如芬跟李烈復刻重現電影裡跳的性感「大腿舞」。

在片中演出神祕飛賊「高金鐘」的劉冠廷，因該角色確有其人，劉冠廷說：「劇組給我看故事跟照片讓我想像，記得一開始到片場，第一件事竟不是拍戲而是拍照，拍一張被警察抓到的照片，確實也有高金鐘被警察抓到的照片，從那之後就開始慢慢感受角色。」陳玉勳表示，事後才發現劉冠廷跟照片裡的高金鐘真的有幾分像。