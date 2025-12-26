《大濛》陳玉勳「客串」這場戲 方郁婷返台放寒假投入宣傳

得知演員林道禹（左）與方郁婷（右）連跑多場戲院活動，導演陳玉勳（中）驚喜突襲映後現場，足見劇組的好感情。（華文創提供）

金馬獎最佳劇情長片《大濛》上映近一個月口碑熱度不墜，女主角「阿月」方郁婷與飾演「陰間擺渡人」的林道禹昨（25）日一起到戲院和觀眾碰面，5場活動皆全數售罄。《大濛》社群討論度持續延燒，有歷史老師將學生帶到戲院用電影上了一課，也有人將政府普發的1萬元換成電影票提供給近50位國中生。看見各方支持，主創團隊備受鼓舞，導演陳玉勳除了感動，也不忘喊話：「希望戲院多開場次給我們啊。」

剛考完期末考從美國返台放寒假的演員方郁婷，回台沒多久立刻加入宣傳行列，和「陰間擺渡人」林道禹一同出席昨（25）日跑廳活動。方郁婷透露，前陣子在美國每天都會關注票房數字，身旁同學也很期待寒假回台能一起看《大濛》。林道禹在活動開始為了不戳破觀眾對角色的想像，維持片中「零台詞」的設定，用GOOGLE語音關心影迷：「有人需要衛生紙嗎？感謝大家在最溫暖的節日跟自己最愛的人選擇進戲院看《大濛》，魯常祝大家聖誕節快樂！」逗樂原先哭到停不下來的觀眾們。

本屆金馬獎最佳美術設計王誌成透露，柯煒林（中）帶方郁婷（右）去賭博的戲碼，導演陳玉勳（左）有換裝加入演出。（華文創提供）

得知演員連跑5場戲院活動，導演陳玉勳驚喜突襲映後現場，幽默說道：「我剛剛也是淋到雨（林道禹同音）走過來的，來探班看看魯常說話，也關心郁婷期末考考怎樣。」談到片中賺人熱淚的「認屍戲」，方郁婷透露兩年前的聖誕節這天剛好在拍這場崩潰落淚的情緒戲，她坦言拍攝時很緊張，因為台詞中的「民國」二字台語發音較困難，加上角色情緒很重，很怕講錯，但很感謝對手演員林道禹的表演與造型，讓她能很快進入角色當中。

獲本屆金馬獎最佳美術設計的王誌成，電影上映期間於社群平台公開場景、美術手稿與拍攝幕後秘辛，掀起觀眾跑去拍攝場景踩點的熱潮。其中柯煒林帶方郁婷去賭博的戲碼，王誌成透露導演陳玉勳有換裝加入演出，但可能是太搶戲還是輸到脫褲子，第2場賭局便沒有加入，眼尖觀眾表示有發現導演躲在角落喝酒，看完幕後故事直呼「真的有太多彩蛋，需要10刷！」

