《大濛》隱藏彩蛋曝光！他「躲角落喝酒」被抓包 「陰間擺渡人」google語音送暖

得知演員林道禹（左）與方郁婷（右）連跑多場戲院活動，導演陳玉勳（中）驚喜突襲映後現場，也曝光他在電影中的客串橋段。華文創提供

2025年度現象級國片《大濛》上映近1個月，票房往7000萬邁進，25日演員方郁婷與飾演「陰間擺渡人」魯常的林道禹前往戲院與影迷互動，當天5場映後活動門票全數售罄，導演陳玉勳更驚喜突襲現場，揭露片中讓觀眾哭慘的「認屍戲」，竟也是在兩年前的聖誕節拍攝的！

剛結束美國期末考返台放寒假的方郁婷，得知票房正朝7千萬邁進，燦笑表示在美國每天都會關注數字。在片中以「零台詞」表現備受討論的林道禹，活動現場更創意十足地使用GOOGLE語音關心影迷，打破陰森角色形象逗樂原先哭紅眼的觀眾。

方郁婷透露兩年前的聖誕節這天剛好就在拍認屍戲，面對這場崩潰落淚的情緒戲，她坦言拍攝時很緊張，因為「民國」二字在台語發音較困難，加上角色情緒很重，很怕講錯台詞，但也很感謝對手演員林道禹的表演與造型，讓她能很快進入角色當中。

《大濛》服裝考究 阿月造型逼近30套

隨著電影討論度發酵，導演陳玉勳日前陸續公開演員們拍攝前的定裝造型，每個角色都有超過15套造型做挑選，飾演阿月的方郁婷造型逼近30套，9m88飾演的阿霞更是定了2次裝，讓導演陳玉勳坦言：「本來以為每個演員試兩、三套就好，沒想到造型師太認真，定了好多套。」

電影《大濛》考究歷史，透過版型、材質、顏色等造型設計讓角色更貼合時代背景，獲得本屆金馬獎最佳造型設計的高度肯定。除了主演造型煞費苦心，配角們的服裝也不馬虎，造型師許力文在社群揭開服裝構思，透露有些角色加入個人想法去做設計，像是特務組合、高金鐘和魯常。

剛從美國返台放寒假的演員方郁婷（右），回來沒多久便立刻加入宣傳行列，和「陰間擺渡人」林道禹（左）一同出席跑廳活動。華文創提供

陰間擺渡人難定裝 陳玉勳導演也下海

許力文坦言魯常是非常特別的角色，演員本身很時髦有型，要將他形塑成1954年的撈屍擺渡人花了許多心思，最後找到一件衣襬特別長的上衣，配上深灰色棉褲、足袋踏米鞋，以及被特意化成蒼白削瘦的臉龐，完成了一個橫跨陰陽之間的擺渡人角色。

榮獲金馬獎最佳美術設計的王誌成近日更加碼公開美術手稿與拍攝幕後秘辛，爆料片中賭博戲碼其實隱藏了「導演陳玉勳」親自下場演出的彩蛋，王誌成透露導演陳玉勳輸到脫褲太搶戲，第2場賭局便沒有加入，眼尖觀眾表示有發現導演躲在角落喝酒，看完幕後故事直呼「真的有太多彩蛋，需要10刷！」

本屆金馬獎最佳美術設計王誌成透露，柯煒林（中）帶方郁婷（右）去賭博的戲碼，導演陳玉勳（左）有換裝加入演出。華文創提供

隨著寒假腳步接近，「請學生看《大濛》」活動在全台發酵，不僅有歷史老師帶隊觀影，更有善心人士將政府普發的1萬元全數換成門票送給50名國中生，甚至有人包遊覽車接送3間學校學生進戲院，希望下一代透過電影認識台灣過去的勇敢。《大濛》正在熱映中。



