《大濛》首周末破千萬！柯煒林拖病體狂跑30場活動 盼停藥那天
【緯來新聞網】《大濛》在金馬獎大放異彩，於11月27日正式上映後，上映首周全台票房累積達1500萬元、攻佔亞軍，男女主角柯煒林與方郁婷與導演陳玉勳南北宣傳超過30場戲院活動，柯煒林即將返港，有觀眾憂心他的身體狀況，他回覆：「想回說『我不是病人』， 但想一想，每天吃鏢靶藥是事實。」
柯煒林不當自己是病人。（ 圖／華文創提供）
柯煒林罹患肺腺癌第四期，但依舊打起精神繼續熱愛的表演工作，近期密集的活動，讓不少人擔心體力狀況，「醫生有說我的癌症是希望可以用藥物控制成慢性病/長期病患，醫學總是向前走，希望有天不用每天吃藥」。
一向是很活潑開朗的他，笑稱有時認為自己氣色比其他人，總之希望大眾「不要太擔心，多約一些人一起進戲院看《大濛》，讓我們的温柔被看見，好不好」？
劉冠廷（左）看到導演陳玉勳稱讚別人吃醋。（ 圖／華文創提供）
劉冠廷片中飾演真實歷史人物「高金鐘」，開始加入劇組跑廳宣傳。談起拍攝激烈打鬥戲的幕後趣事，他笑說：「那天剛好下大雨，是整部電影拍攝期間唯一的雨天。」
身為一個大男人也是有少男心的時候，他坦言現場拍攝時常聽見陳玉勳對方郁婷演技的讚賞，心裡難免「吃醋」，但看片後，立刻理解導演當時的反應，直呼方郁婷的表現超齡：「是非常有天賦的一位演員。」
接連好幾天的宣傳活動，陳玉勳感冒變得嚴重、身體酸軟，不過為了宣傳仍硬撐著身體跑活動，直呼：「快阿彌陀佛了！」而《大濛》的後勁強到連導演葉天倫也抵擋不住，在映後主持時，一拿到麥克風就泣不成聲，深陷在劇情中久久無法自拔，陳玉勳、監製李烈、葉如芬見狀連忙擁抱安慰。《大濛》全台熱映中。
