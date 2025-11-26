《大濛》首映恰逢三舅公槍決 73 週年 李遠曝閱讀三舅遺書的心情：雞已啼、霧未散

李遠在臉書親曝其三舅公黃梅遺書。 圖：翻攝李遠臉書

[Newtalk新聞] 導演陳玉勳新作《大濛》於 11 月 25 日舉行首映，電影以溫柔視角回望白色恐怖年代的壓迫與人性的微光，獲得眾多影迷期待。文化部長李遠當日也親自出席，他透露，這次的觀影對自己具有格外沉重的意義，因為同樣的 11 月 25 日，正是他三舅公黃梅在 1952 年遭槍決的日子。這是他 73 年來首度公開談論這段家族歷史，也第一次透露閱讀三舅遺書時的心境。

李遠表示，他從去年得知《大濛》正在製作時便高度關注，原以為首映只是單純與創作者共同見證台灣影業的一刻，卻沒料到首映日恰巧落在三舅遇難的同一天。他回憶，民國 41 年 11 月 25 日凌晨四時，三舅與同袍在白色恐怖時期遭人誣陷，被指控「叛亂罪」，於馬場町被帶往川端橋南端槍決。「那一天是我們家族長期不能說的日子，也是壓在上一代心底的痛。」

李遠透露，幼年時曾在夜裡看到父母在院子裡焚燒書信、文件；母親因惡夢前往善導寺立位牌祭拜三舅的記憶，也深植於心。然而，關於三舅的一切在家中長期被噤聲，而他也直到今年因公務接觸相關資料，才第一次親眼看到三舅 73 年前的遺書。他形容，那段時間「公事包變得異常沉重」，彷彿背負著幾十年未說出口的哀痛。

談到遺書內容，他語氣哽咽地表示，紙上滿是工整字跡，沒有臨刑前的混亂，只有一個 24 歲青年最後的思索。他最難忘的一段寫道：「雞已啼……二十餘年來如夢將醒，自思未曾做壞事，為何落得如此？若真有天道，又要如何解釋？」李遠說，讀到這裡時，他終於理解上一代長期沉默背後的恐懼與壓抑。

雖然原本擔心自己會在觀影時情緒潰堤，還特地在口袋塞滿面紙，但他說自己在影廳內沒有流下半滴眼淚。「許多故事早已聽過，我以為自己已做好準備。」然而，當片中角色阿月抱著哥哥骨灰加入送葬隊伍時，他仍不禁眼眶泛紅。真正的情緒則是在散場後、隔日清晨醒來時悄悄湧上，「像是長期壓抑的記憶與情緒在夜裡走了出來。」

李遠說，《大濛》以悲憫與溫柔描繪那個時代，使他心底長久的沉重第一次得到釋放。「我仍然把三舅的遺書放在公事包裡上下班，但公事包變輕了。因為悲傷被看見，歷史被理解。」他在心中向三舅訴說：「我來晚了，謝謝你當年承受痛苦沒有牽連家人。現在我要帶你回家，看一看你來不及看到的台灣風景。台灣已經完全不同了，你一定會想親眼看看。」

提及電影中角色最後一句充滿象徵性的吶喊「走囉」，李遠表示，那不只是角色的呼喊，更像是對所有曾在威權年代中被迫沉默的小人物的一句放下與前行。「雞已啼，霧未散，但我們仍要繼續往前走。」他說，在《大濛》首映的這一天，一段家族的秘密與悲痛終於得以重新被理解，也終於能被溫柔地放下。

