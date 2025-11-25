中央社

「大濛」首映會 曾敬驊出席 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

電影「大濛」以庶民視角回顧白色恐怖歷史，25日在台北大巨蛋秀泰影城舉行首映會，演員曾敬驊（圖）出席。

中央社記者王飛華攝 114年11月25日

