大濛「魯常」林道禹演出掀討論 導演自嘲選角龜毛

（中央社記者王心妤台北10日電）國片「大濛」票房破新台幣3000萬元，片中有不少金獎演員客串，導演陳玉勳透露，像「魯常」林道禹雖零台詞，但他是找最久的演員，而自己在選角上很龜毛，感謝工作人員支持。

「大濛」出現不少金獎演員客串，像是陳玉勳班底演員陳竹昇飾演女主角阿月的叔叔、金馬新人胡智強梳起油頭耍帥，更多被討論的是林道禹飾演的「魯常」，雖然面無表情也沒有半句台詞，精湛演技仍獲得好評，陳玉勳也說：「謝謝你（林道禹）無聲的演出，那段表演非常有分量。遇到這種好演員，導演不用多說什麼，他自己會把自己準備好。」

影后潘麗麗此次飾演年老時的阿月，潘麗麗透過電影公司表示，方郁婷飾演的阿月表現很好，一度讓她也有點壓力，甚至笑說：「以後找我不要拍哭戲，想演三八的喜劇。」

國防醫學院的橋段掀起討論的還有演員李雪，從一亮相就吸住觀眾目光，陳玉勳說：「我都被她圈粉了。」對於選角，陳玉勳表示：「我對選角一向很挑剔，電影裡出現的角色一定仔細挑選，幾經思考，真的要謝謝我們的casting（選角）能夠忍受我的機車、龜毛，每個角色都是選了很久，找了好幾輪。」

「大濛」全台上映中。（編輯：李亨山）1141210