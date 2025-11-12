大灣排水破堤施工 加強警戒

記者黃文記∕台南報導

鳳凰颱風來襲，台南轄內各重要河川沿岸全面戒備，永康區國光五街跨越大灣排水段正推動路面抬升計畫以改善積淹，因屬破堤工程，不能大意，永康區公所十二日中午再度進行巡查，了解施作單位是否已落實相關防護，避免大雨時成為潰流的缺口，引發災情。

國光五街是崑山國小正門往高速一街最便捷的通道，但在跨越大灣排水段附近，颱風豪雨時路面容易積淹，阻礙通行；政府斥資展開墊高工程，但施作需要，堤防連接點會暫時成為缺口。

永康區長李皇興前往勘查，並聽取監造單位的簡報，會持續監測水位高度，緊急應變；並確認帆布、太空包，以及必要時派上用場的機具都已進駐，全力落實防颱工作。

李皇興提到，現場的抬升橋面與底下箱涵等部分進度會比較快，至於整體道路工程，則趕在明年汛期前完成，屆時可改善國光五街往返高速一街就遇雨易淹的問題，讓交通更順暢。

永康大灣排水是仁德三爺溪的上游，流經之處都屬人口密集區，防洪工作相當重要，尤其沿岸地勢較為低漥，政府不斷投入經費全力治理，降低大雨易淹的災情，持續歷經颱風的考驗後，已見改善效益。

百貨公司美食街是颱風假人氣最旺的地方。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

「颱風沒來，人全來了」這是十二日颱風假，台南地區各大量販百貨的寫照。十二日不論那裡都可看見放假的家長帶著也放假的小朋友出門逛街、用餐，甚至到廟拜拜。下午三點左右還一度出現陽光，使人不禁懷疑： 這是颱風天嗎？倒是商店老闆很無奈的說，光輝十月已放了十天假，就不要再隨意宣布放假了，這樣下去，開店的老闆要去喝西北風了。

說是颱風假，全天台南市無風、無雨、無浪，唯一颳起的是「颱風假」旋風。早上六點左右，臨安路早餐店老闆娘一邊煎蛋，一邊嘆氣：「foodpanda今天沒跑，客人也沒來，只有蚊子最準時。」而平常趕上班、趕上課的族群今早還在睡風中，街上連狗狗都懶得散步，早餐店生意奇慘。

中午時段，百貨公司湧進人潮，要停車都得繞樹三匝，還不見得有車位可棲。人氣最旺的要數百貨美食街，十二日最大特色是摻雜很多小朋友的笑鬧聲，很多家長都帶小朋友一前來用餐，難得因颱風假而加碼的親子時光。