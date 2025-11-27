大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光

大陸中心／朱祖儀報導

有受困民眾在群組絕望告別。（圖／翻攝自微博）

香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困居民，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」掀起熱議。

香港大火發生後，微博和Threads上瘋傳一張對話截圖，看到有一名居民受困在房間，屋內濃煙密布，窗外還能看到橘紅色的大火逐漸朝他逼近，讓他當下非常絕望，即使朋友不斷鼓勵說「撐住呀！」他仍拍下當時情景，並在群組向眾人告別。

不少網友看了都相當緊張，「圖片這人後面怎麼樣了？希望別出事啊」、「有沒有人知道他最後是否安全」、「外面在維修，怎麼裡面還住人呢」、「太慘了，希望他還活著」、「棟距太小真的不行，希望大家最後都獲救。」

隨後有人透露好消息，該名受困者最後順利獲救，「成功救出來了，沒事了」、「有看到消息，說這個住戶最後成功獲救」、「他已經被救出來了，還發了自拍」、「有蹲到這張圖的後續，他人沒事，太好了。」

社群平台瘋傳該居民的後續狀況。（圖／翻攝自微博）

