大火奪家園！大埔臨時收容中心 災民苦等失聯親友消息

香港嚴重火災，大批災民流離失所湧入臨時收容中心，大部分是老年人焦急的等待失聯親人消息。也有多位災民不去收容所，露宿附近的天橋，在寒風中裹著棉被，就是要守望家園。

香港30年來最嚴重火災，收容所裡有災民裹著棉被待在角落茫然坐著，這對夫妻緊緊倚靠彼此，盯著手機螢幕，紅著眼眶緊皺眉頭，關心搜救情況，只期待下一則訊息，能夠是失蹤的親友平安無事。

收容所望過去多是年邁長者，還有人需要攙扶，志工忙著分發毯子和床墊，盡可能協助災民抵禦夜間寒冷，醫療輔助團隊也貼心地幫災民，圍上緊急錫箔毯保暖，並拍拍災民肩膀安撫情緒。

寒風中，有災民卻不進收容所，裹著厚棉被，呆坐在火場附近的天橋平台上持續守候，有年老婦人虛弱的躺在躺椅上，神情疲憊，但眼神還不時瞄向還在悶燒的大樓。大家憂心忡忡，都十分焦急家園狀況。

香港民眾：「用紙箱放好紙巾，小心小心。」

民眾接力傳遞箱子，街邊堆滿一箱箱民眾捐助的物資，有牙膏、衛生紙等等，希望盡力協助災民。

大埔居民：「這些時候真的很淒涼，這些是當地居民嗎，全部都是大埔人，真的很淒涼。」

感恩節之際，無情大火燒毀原本平靜的家園，社區居民也感到心酸，現在只能合力幫災民度過難關。

