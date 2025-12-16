「大火延燒7小時才控制」高雄大發工業區鍋爐爆炸！上百消防員搶救 陳其邁發聲了

高雄市長陳其邁下午也到場視察。（高雄市府提供）

今（16日）上午，高雄市大發工業區禹青公司製程區發生鍋爐爆炸，瞬間引發大火與濃煙，遠在台88快速道路都可見黑煙蔽空。廠區內約60名員工緊急撤離，消防局出動43輛消防車、104名警消前往搶救，並協調環保局、台電及瓦斯公司等單位支援。

而高雄市長陳其邁下午也到場視察，並針對救災狀況作出回應，對於仍持續燃燒的火勢，同時也呼籲周邊住戶快關窗。

高雄禹青工廠爆炸原因是什麼？火勢是否已受控？

據市府與業者表示，爆炸疑似源自廠區製程加熱爐，不明原因引燃聚丙烯與聚苯乙烯等原料及成品。廠區內還囤積大量易燃物品，火勢蔓延迅速。

廠方賴小姐指出，事發時曾嘗試以水滅火，但火勢難以控制，隨即通知員工全數撤離。初步僅傳出一名外籍員工腳部受傷，經簡單包紮後並無大礙。

大發工業區火災影響哪些地區？居民該如何自保？

高雄市環保局已透過社群平台提醒民眾，火災造成的濃煙可能影響大寮區及屏東縣新園鄉，尤其呼吸道敏感者需佩戴口罩並減少外出。市長陳其邁下午前往現場勘查時表示，消防局已將火勢控制在廠區範圍內，但因偏北風及西北風，濃煙仍影響下風處居民，請民眾務必關閉門窗。

工廠背景與後續調查如何？

禹青公司為高雄老牌塑膠餐具及建材製造商，事發區域屬生產製程與原料回收區。環保局指出，現場確實有酒精等易燃物品，但初步研判並非起火主因。市府相關單位將持續調查爆炸原因及火勢控制情況，並監測空氣品質，以保障周邊居民安全。

