大火後2個月迎開市！桃園南門市場湧人潮

如今過了兩個月，42個攤商全面復業，終於能在年前做生意。（圖／東森新聞）





桃園南門市場，去年11月歷經大火後，市府單位進行大整頓，將內部改建，周邊道路也增設人行道，讓不少業者生意都停擺。如今過了兩個月，42個攤商全面復業，終於能在年前做生意，市場業者和周邊攤商都好開心。而為了迎接更多人潮，市府也祭出「買菜金」活動，希望能帶動商機。

桃園南門市場內一早湧現人潮，民眾提著大包小包要在年節大採購。經歷去年11月深夜大火，南門市場進行大整頓，裡頭動線規劃更完善，42個攤商1／27全面復業，可以趕在年前做生意，攤商真的超級歡喜。

南門市場業者：「六日那兩天，昨天（生意）也很好，改形狀（改建）它改好了，很乾淨很滿意。」

南門市場業者：「生意好非常好，跟之前比有啦，有比較好因為現在大家都回來，大家都很開心說，我們可以回來這樣。」

除了裡頭業者，周邊攤商也被照顧到，原本災後，攤商被迫撤出，將近2個月沒生意可做，現在復業市場內也增設攤位，讓攤商能一起做生意過個好年。

桃市府經發局市場科科長陳慶仁：「我們新增了19個攤位，讓原本在文化街、南昌西街，還有南昌中街的攤販，能夠進入到南門市場大家庭。」

外頭還是有部分攤商在擺攤，往市場內不退縮1公尺，畢竟馬路上增設了人行道，工作空間明顯變小。

南門市場周邊攤商：「也就是這樣而已，不能再出去，之前外面還有一攤，人潮比較會那個（多），就人行道現在的人行道，就是我們以前的攤位。」

為了迎接更多人潮，桃園市經發局也祭出活動，2／5、6日、10日，三天早上8點，只要消費就能兌換100元買菜金，每日限量200份，刺激菜籃族要來買買買。

