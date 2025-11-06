大火毀桃園南門市場攤商！豬瘟改賣薑母鴨又遇火劫 排隊名店受波及
桃園南門市場昨（5日）發生一場嚴重大火，火勢波及近千坪的範圍，造成多個攤位嚴重受損。整排建築物屋頂全被燒黑，結構明顯變形，支架和棚架下垂，部分攤位的遮雨布甚至被燒到熔化，現場只剩下殘骸和灰燼，四周已拉起封鎖線。這場大火不僅造成市場內部屋頂塌陷，許多攤商的招牌和生財器具也全被燒毀，使得原本熱鬧的市場瞬間變得凌亂不堪。
對於許多攤商來說，這場大火帶來嚴重的經濟打擊。一位原本賣豬肉維生的攤商表示，因為受到豬瘟疫情影響，他暫時改賣薑母鴨，沒想到又遇到這場大火，現在完全沒辦法營業，只能休息，等待市場恢復。他預估市場至少要休市一星期，損失約20至30萬元。另一位攤商也面臨食材存放的困境，他表示只能找地方冰存，向別人借用冰箱，但短時間內要恢復營業幾乎不可能。
南門市場自治會會長鄭秀美表示，許多知名店家都受到波及，包括平常過年過節都需要排隊的呆呆雞等排隊名店。一些水果攤商則被迫移到市場外面繼續營業，一位位於市場內的水果攤商難過地說，他的攤位被燒掉了，所有生財工具全部燒光，損失慘重。
鄭秀美特別提到，感到委屈的是，南門市場作為公有市場，剛好在10月份才完成消防安全工程的驗收，市場還參加了經濟部的美化專案。然而，大火發生後的第二天早上，由於火災調查仍在進行中，人潮無法進入市場，生意也受到很大影響。
攤商們希望市場能夠盡快整理完畢，不要再移動他們的位置，讓他們能在原地恢復營業。目前市府方面表示會尋找中繼站作為過渡措施。有著60多年歷史的南門市場，如今變得凌亂不堪，攤商和民眾都期盼，能盡快恢復昔日的熱鬧氣息。
